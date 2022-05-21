Uğur Okulları Malatya medyasıyla buluştu

Uğur Okulları 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminde Malatya’da öğrencileriyle buluşacak. Bu anlamda Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, tanıtım toplantısında Malatya basınıyla bir araya geldi.

Uğur Okulları Malatya Kampüsü’nün tanıtım toplantısı için Malatya’ya gelen Genel Müdür Nil Çiçek düzenlenen toplantıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eğitim politikalarından bahseden ve okulun Malatya kampüsü hakkında bilgiler veren Çiçek, “Tarih boyunca çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan, Türkiye’nin büyükşehirlerinden olan Malatya’ya global ve kurumsal bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde başarıyla eğitimlerini sürdüren 85 bin öğrencimiz, en değerli varlıklarımız. Hedefimiz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri. Tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Tüm süreçlerimiz iç denetim birimimiz tarafından denetleniyor. Hem okullarımızda hem kurslarımızda belirlediğimiz bin 269’dan fazla iç denetim kriterimiz var. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak her daim kendimizi geliştirmeye açık bir kurum olarak AR-GE yatırımlarımızı özenle sürdürüyoruz. ‘Öğretmene yapılan yatırım çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır’ inancıyla Türkiye genelinde hizmet içi eğitimler düzenliyoruz” dedi.

Malatya’ya tüm bu eğitim olanaklarına sahip yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek kampüs hakkında şu bilgileri verdi: “Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek olan kampüsümüzde, öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 32 derslikli, 4 bin 258 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Fen Laboratuvarı, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 752 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk.” (Haber Merkezi)