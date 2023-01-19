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UFO görünümlü bulut şaşırttı!

UFO görünümlü bulut şaşırttı!
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UFO görünümlü bulut şaşırttı!

Bursa’da sabahın ilk ışıklarında UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Güneşin doğduğu anlarda Uludağ’ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

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Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.
Öte yandan iki gündür etkili olan lodos sebebiyle Bursa’nın havasının temizlenmesi de vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. (İHA)

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