UEFA Bölgeler Kupası’na Malatya bölge takımı da katılacak

2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası, Erzurum’da oynanacak. Turnuvaya aralarında Malatya’nın da bulunduğu 14 ilden sporcular katılacak.

HABER MERKEZİ

2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Bölge Karmaları Futbol Turnuvası, 03-09 Haziran 2022 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek. Organizasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Van bölge takımlarının katılımı ile gerçekleşecek.

Futbolcuların yaş uygunluğu, 01.09.2003-01.09.1983 doğumlular olup, yerel amatör liglerde ve BAL’da oynayan ve o bölgede en son aralıksız 2 yıl tescilli amatör futbolculardan oluşan takımların müsabakaları 04-06 Haziran 2022 tarihlerinde 4’er takımlı iki ve 3’er takımlı iki grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak olup, gruplarında birinci olan 4 takım 08 Haziran 2022 tarihinde yarı final müsabakaları, 09 Haziran 2022 ise final müsabakası oynayacak.

Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 2022-2023 Sezonunda UEFA Regions Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek.