ÜÇÜN BEŞİ NEYSE!

Uzayı keşif etmeye çalışan ve haddini bilmeyen bir hoca profili…

Yahu elindeki malzeme üç, beş, iki oynamaz ve oynayamaz. Israr etmenin ne anlamı var. Evet bende sosyal medya hesabımda pozisyonumuzun penaltı olduğunu savunanlardanım.

Ancak bu senin haklı olduğunu göstermez. Hele senin sözde teknik sorumlu olduğun alanda İzzet uzayı keşif eden var ise ve senin alanına giriyorsa sen buna sessiz kalıyorsan sen bu işi bırak tez elden.

Almanya’ya ailenin yanına git. Yahu kimmiş bu arkasını devlete dayamış ve çokbilmiş adam. Sen İrfan Buz olarak şayet tavrını koyamıyorsan hoca filan değilsin.

İşin teknik boyutunda zaten elindeki malzeme ile dörtlü savunma oynamıyorsan zaten aldığın tesadüfü galibiyetler elinde kalır. Mutlaka oynatman gereken ve sözleşmesinde direk oynar denilen oyuncu mu var? İç sahada sağ bek Mustafa oynar. Sol bek Haddadi oynar ikili stoper tercihini üç oyuncu arasında yaparsın.

Çok mu zor. Dış sahada Semih sağ bek oynar. Mustafa önde veya hamlede oynar. Neden bu kadar zorlanırsın anlam veren var ise bana da anlatsın.

Evet Beşiktaş takımı şu an kadro olarak ilk sırada olan takımların başında geliyor. Fakat sen dörtlü savunma oynasan ve kapanan takım kontratakta üç pozisyon bulsan puan veya puanlar ile gelebilirsin.

Ancak hala kafanda mecburi oynatacağın oyunculara dayalı olarak sitemi değiştirmekten acizsin. İç sahada Karagümrük ve Sivasspor müsabakasında aynı sistemle oyna göreyim seni…

Kaybettiğin anda kapının önüne nasıl koyarlar görüşürüz. Geldiğin günden beri verdiğin pozitif görüntüne istinaden ve takımın Süper Lig’e çıkmasında emeğin olduğunda saygı duyulmanın artık tahammülü kalmadı.

Kadro belli, malzeme ortada senin tek yapacağın ekonomik olarak kadronu muhafaza edip alacağın kadar puanlar alıp ligde kalıcı olman.

Macera arama İrfan Hoca sana tavsiyem önce İzzet kuluna haddini bildir. Sonrasında sistemini değiştir.

Demedi deme.