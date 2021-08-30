ÜÇ HARFLİLERİN WHATSAPP GURUBU

Geçtiğimiz günlerde Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu zincir marketlerin Whatsapp grubu kurup ortak fiyat belirlediklerini, böylelikle Rekabet Kanunu’na aykırı hareket ettiklerini iddia etti. İddiasının arkasında olduğunu, zincir marketlerin istedikleri zaman yargı yoluna gidebileceklerini söyledi.

17-18 Türk Lirası olan bir koli yumurtanın bütün zincir marketlerde aynı anda nasıl 29.90 Türk Lirası olduğunun da açıklanması gerektiğini söylerken, biri 27 TL diğeri 28 TL olsaydı, nasıl oluyor da aynı anda 29,90 TL oluyor ifadelerini kullandı.

Tabi bu iş sadece yumurta ile açıklanamaz. Yargıya davet her babayiğitin harcı değildir. Demek ki Ağaoğlu’nun elinde güçlü deliller var.

Bende hemen bir merak uyandı.

Bilindiği üzere bu bahsi geçen marketlerin her birinin sadece kendilerinin satışını yaptığı markalar var.

Bir kaçından daldım içeri. O güne kadar dikkat etmediğim her şeye dikkatlice baktım. Keşke sadece yumurta olsaydı dedim. Farklı markalardaki yoğurtlar, pasta malzemeleri, meyve suları, deterjanlar vs. çoğunda fiyatlar kuruşu kuruşuna aynı!

Yok artık dedim. Allah sizi bildiği gibi yapsın dedim, sinirle çıktım dışarı.

Bundan sonra küçük esnafa çalışacağım düşüncesi ile bir büfeye girdim. Hararetimi alsın diye bir soda aldım. Az önce çıktığım zincir marketten alsaydım 1,25 TL ödeyeceğim sodaya 2,50 TL ödedim. İçtim içmesine ama yudum yudum, kıyamadan!

Şimdi bunları yazınca zincir marketler kızacak, büyük marketler kızacak, küçük esnaf kızacak da tüketici ne yapsın be kardeşim?

Bir fabrika işçisinin yanık kolları ile uzattığı parayı alıp kasanıza koyuyorsunuz. Kimse size kazanmayın demiyor ki! O kazancı makul seviyelere indirin diyoruz. Fabrika işçisinin kolundaki yanıklara bir merhem parası da sizden olsun. Batmazsınız ya!

Ama öyle değil. Cevaplar hazır: Serbest piyasa ekonomisi, liberal ekonomi…

İyide whatsapp grubunuzdan fiyatları eşitlerseniz piyasanın da ekonominin de serbestliği kalmıyor ki! Yumuşak liberal ekonomi oluyor. Sizin ekonominiz liboş oluyor!

Halk sizi neden tercih ediyor? Bunları aklınıza bir getirin. İşçiyi, memuru, emekliği bir düşünün…

Muhtemeldir bunları gözlemleyebileceğiniz bir çevreye sahip değilsiniz. En azından zincirlerinize bağladığınız koca marketleri emanet ettiğiniz hem müdür hem reyon görevlisi hem depocu hem kasiyerlik vs. yapan çalışanlarınızı bir gözlemleyin. Belki vicdanlarınız harekete geçer!

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…