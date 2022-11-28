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Üç ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Üç ayrı kazada 10 kişi yaralandı
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 Malatya’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

yazıhan

Yeşilyurt ilçesi Samanköy çevre yolu kavşağında 22.30 sıralarında meydana gelen kazada Celal E. (41) idaresindeki 34 LF 1560 plakalı Fiat marka otomobil Yazıhan istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki T.E. yaralandı.

Doğanşehir Sürgü Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise Bedriye K.’nın kullandığı çapa motoru kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücü ile birlikte R.K. (69), A.E. (8) yaralandı.

Akçadağ

Malatya– Kayseri karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana gelen M.K. (54) idaresindeki 60 AAY 677 plakalı araç ile H.Ö. (52) yönetimindeki 44 FM 322 plakalı otomobilin karıştığı bir başka kazada sürücülerle birlikte B.A. (53), T.Ö. (48), M.Ö. (23), S.Ö. (24) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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