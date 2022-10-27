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Anasayfa / Asayiş / Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Malatya – Ankara karayolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y. A. idaresindeki 44 AG 868 plaka araç ile T. G. yönetimindeki 50 AZ 676 plakalı kamyon ve M. G. idaresindeki 44 BK 619 plaka araç çarpıştı. Kazada S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı S.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (iha)

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