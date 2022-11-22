U19 YMS evinde güldü

Yeni Malatyaspor U19 Takımı evinde Ümraniyespor U19 Takımını 2-1 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu U19 Elit A Ligi 2. Grup’ta yer alan Yeni Malatyaspor U19 Takımı, ligin 8.haftasında sahasında Ümraniyespor U19 Takımı ile karşı karşıya geldi. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan müsabakayı Ata Yıldırım, Abdullah Özcan ve Numan Toprakçı hakem üçlüsü yönetti.

Yeni Malatyaspor müsabakaya, Kerem Erdoğan, Emircan Bayrakdar, Muhammet Emir Ulusoy, Alperen Arslan, Yiğit Ulaş, Berat Mert, Talha Buluş, Hüseyin Ekici, Mehmet Emin Taştan, Kerem Altunışık ve Mehmet Güneş on biriyle başladı.

Ümraniyespor ise Onur Yıldırım, Burhan Çağan Canbaz, Yağız Can, Deniz Tabak, Yusuf Saitoğlu, Furkan Yasin Yalçın, Batuhan Arıcı, Abdullah Yılmaz, Osman Buğra Erdoğan, Beren Küçükbaşarık ve Utku Buğra Boğa on biriyle mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Yeni Malatyaspor 55. dakikada Kerem Altunışık’la 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 58. dakikada Batuhan Arıcı ile skora denge getirirken, Yeni Malatyaspor 73. dakikada Berat Mert’in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar bu skorla ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puanını 9’a yükselterek haftayı 9. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor U19 Takımı, ligin 9.haftasında 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor U19 Takımı ile karşılaşacak.