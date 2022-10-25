U19 Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini aldı

Gelişim U19 Ligi’nde mücadele veren Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF U19 Elit A Ligi 2. Grup 4.hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor U19 Takımı sahasında Bursaspor U19 Takımını konuk etti. Orduzu Pınarbaşı’nda oynanan karşılaşmayı Deniz Sercan Akgül, Erkan Özpınar ve Ezgi Şahin hakem üçlüsü yönetti.

Yeni Malatyaspor sahaya Kerem Erdoğan, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Kadir Can Karabakan, Mehmet Emin Taştan, Mehmet Güneş, Oğuzhan Gülmüş, Kerem Altunışık ve Talha Buluş on biriyle çıktı.

Bursaspor ise Rıfat Bayhan, Polat Gülbaşaran, Berat Sakarya, Baran Karagöz, Harun Ergen, Yusuf Sertkaya, Yusuf Kağan Özel, Enes Gökhan, Seçkin Batuhan Fırıncı, Melih Sağlam ve Eren Karaman on biriyle maça başladı.

Grubunda oynadığı 3 karşılaşmada puanı bulunmayan Yeni Malatyaspor, Bursaspor’u 65.dakikada Talha Buluş, 68 ve 70.dakikada Berat Yaman’ın kaydettiği gollerle 3-1 mağlup ederek sezonun ilk puanını aldı. Konuk ekip Bursaspor’un golü ise 85.dakikada Alperen Şirin’den geldi. Yeni Malatyaspor U19 Takımı, sezonun 5.haftasında 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Boluspor U19 Takımı ile Bolu Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.