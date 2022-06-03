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U19 Süper Ligi’ne Altay maçıyla veda

U19 Süper Ligi’ne Altay maçıyla veda
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U19 Süper Ligi’ne Altay maçıyla veda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Süper Ligi’nde yer alan U19 Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 yenildi. Gelecek sezon TFF 1.Lig’de yer alacak sarı kırmızılılar ligdeki son maçına 4 Haziran Cuma günü Altay karşısında çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

U19 Yeni Malatyaspor, ligin 37. haftasında Yüreğir Hurşit Karslı Stadı’nda Adana Demirspor’a konuk olduğu karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. Ligde 37 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar 34 puanla 18. sırada yer alırken sezonun son maçında 4 Haziran Cuma günü sahasında Altay’ı konuk edecek. Orduzu Pınarpaşı’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak.

U19 Süper Lig’de bitime bir hafta kala 86 puana ulaşan Galatasaray A.Ş., U19 TFF 1. Lig’de ise son hafta maçları öncesinde 70 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde bulunan Altınordu, matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

U19 Süper Ligi 37. hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle: Galatasaray 2-1 Konyaspor, Sivasspor 5-0 Antalyaspor, Alanyaspor 4-2 Kayserispor, Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe, Başakşehir 3-3 Beşiktaş, Giresunspor 1-4 Rizespor, Altay 0-0 Fatih Karagümrük, Hatayspor 0-0 Gaziantep FK, Adana Demirspor 2-1 Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa 2-2 Göztepe

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