U18’de finalist Adana Vefaspor

2021-2022 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları Adana Vefaspor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Normal süresi eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenen Adana Vefaspor Türkiye finali oynamaya hak kazandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Deniz Sercan Akgül, Erkan İlbak ve Hakan Adıyaman hakem üçlüsü yönetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor sahaya, Veli Polat, Yahya Arıkan, Bekir Yaldız, Yusuf Berha, Şükrü Salgut, Mustafa Yıldız, Mahmut Çatak, Sağdar Madak, Mustafa Ertaş, Mustafa Şeker, Müslüm Çiftaş onbiriyle çıktı.

Adana Vefaspor ise Yusuf İyem, Ezdin Uçar, İbrahim Avcı, Ayhan Yılmaz Fidanboy, Süleyman Alagöz, Ceyhun Kastalık, Emrullah Çelebi, Birhat Fidan, Mahmut Öz, Eyüp Yiğit Yalçın Ali Balıkçı onbiriyle maça başladı.

Müsabaka öncesi gerçekleşen seremonide geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TÜFAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Zeyno için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın bulduğu karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takımda buldukları gol pozisyonlarını değerlendiremeyince müsabakanın normal süresi bu skorla tamamlandı. Adana Vefaspor uzatmalarda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Uzatma bölümünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’dan Kadir Polat, Şükrü Salgut ve Müslüm Çiftaş kırmızı kart görünce Şanlıurfa ekibi maçı 8 kişi tamamladı.