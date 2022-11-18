U18 Ligi’nde son viraja girildi

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Amatör Küme U18 Ligi Yusuf Okyay sezonu 12 ve 13.hafta karşılaşmaları 18-19-20 Kasım tarihlerinde oynanacak. Ligde sezonun son haftası yaklaşırken liderlik yarışı veren takımların mücadelesi nefesleri kesiyor. A grubunda Battalgazi Belediyespor en yakın takipçisi Kale Gençlerbirliğispor’un 5 puan önünde 31 puanla lider konumda yer alırken, B grubunda 27 puana sahip Demirspor, Konakspor ve Telekomspor şampiyonluk için kıyasıya rekabet ediyor. C grubunda Yeşilyurt Belediyespor 22 puanla zirvede yer alırken, Malatya Şehirspor’un 21, Karakavakspor’un ise 19 puanı bulunuyor. U18 Ligi’nde normal sezon 14.haftada oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ligde son hafta karşılaşmalarının hangi tarihte oynanacağı ileriki günlerde Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ilan edilecek.

Malatya Amatör Küme U18 Ligi Yusuf Okyay sezonu 12 ve 13.hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

18 KASIM CUMA

11.00 Karakavakspor-Yeşilyurt Belediyespor (Yeşiltepe 1)

13.00 Hatunsuyuspor-Erkenekspor (Yeşiltepe 1)

15.00 Battalgazi Belediyespor-Alageyikspor (Yeşiltepe1)

13.00 Arapgirspor-Konakspor (Yeşiltepe 2)

15.00 Fenerspor-Malatya Şehirspor (Yeşiltepe 2)

13.00 Malatya İdmanyurdu-Pütürge Gençlikspor (Yeşiltepe 3)

15.00 Demirspor-Telekomspor (Yeşiltepe 3)

19 KASIM CUMARTESİ

14.30 Arapgirspor-Malatya İdmanyurdu (Yeşiltepe 1)

20 KASIM PAZAR

11.00 Alageyikspor-Kale Gençlerbirliği (Yeşiltepe 1)

13.00 Erkenekspor-Karakavakspor (Yeşiltepe1)

11.00 Konakspor-Telekomspor (Yeşiltepe 3)

13.00 Yeşilyurt Belediyespor-Fenerspor (Yeşiltepe 3)

15.00 (Hekimhan Girmanaspor-Demirspor (Yeşiltepe 3)

11.30 Malatya Şehirspor-Orduzuspor (Battalgazi)

13.30 Battalgazi Belediyespor-Beydağıspor (Battalgazi)