U18 Ligi gollü başladı

Malatya U18 Futbol Ligi’nde 2021-2022 sezonu başladı. Ligin birinci haftasında 2 maç hükmen sonuçlanırken, oynanan 10 karşılaşmada 54 gol kaydedildi.

FERDİ DURDU

U18 Futbol Ligi’nde yeni sezon hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı. Karşılaşmalar öncesi vefat eden antrenörler Celal Coşkun ve Cebrail Şahin ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, yeni sezonla ilgili şunları söyledi:

“U18 Futbol Ligi’nde 2021-2022 sezonunu başlattık. Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle herhangi bir spor faaliyetimiz olmadı. Kulüplerimiz ve sporcularımız bu konuda çok muzdarip oldular. Çok şükür U18 Ligimizi bu yıl oynatıyoruz. Ligimizin bütün kulüplerimize ve spor kamuoyuna hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir lig olsun. Kovid-19 ile ilgili bütün tedbirlerimizi aldık, çocuklarımızın tamamı aşılı ve çift aşılı oldukları dair belgelerini bize takdim ettiler. Bu belgelerle dahilinde maçlarımızı başlattık, hayırlı olsun.”

Ligin birinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Hekimhan Girmana-Battalgazi Belediyespor: 0-3

Darendespor-Malatya Galataspor: 9-0

Konakspor-Beydğıspor: 4-1

Malatya Fenerspor-Anadolu Selçuklu: 1-4

Demirspor-Malatyagücü: 5-0

Malatya Şehirspor-Sanayispor: 3-2

Pütürge Gençlik-Orduzuspor: 2-2

Kale Gençlerbirliği-Kaldırımgücü: 2-0

Alageyikspor-Telekomspor: 3-2

Arguvan Belediyespor-Eski Malatya: 0-11

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Arapgirgücü: 3-0 (hükmen)

Karakavakspor-Akçadağ Anka: 3-0 (hükmen)