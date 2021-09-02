u15 milli takım seçmeleri malatya’da yapılacak

Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı ve kulüpler için oyuncu havuzu oluşturulacak.

Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmeleri bölgelerde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 6 Eylül 2021 Çarşamba günü Van’da oynanacak maçla başlayacak seçmeler, bu sene de TFF‘nin Bölge Müdürlüklerinin belirleyeceği sahalarda, kendi bölgelerinde organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların yapacağı maçlar Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izlenecek.

Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 4 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

6 İLDEN 34 SPORCU KATILACAK

Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı ve kulüpler için oyuncu havuzu oluşturulacak. 14 Eylül saat 13.30’da İnönü Üniversitesi karşısında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu antrenman sahasında yapılacak olan seçmelerde Malatya bölgesinde yer alan Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Tunceli, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinin karmasından oluşan 34 futbolcu ikişer takıma ayrılarak mücadele edecek. Genç Milli Takım antrenörlerinin takip edeceği müsabakalarda yeteneklerini sergileyecek olan sporcular Milli Takım Havuzuna girebilmek için ter dökecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ