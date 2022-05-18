U12 Ligi’ne Akif Çelik Sezonu ismi verildi

Malatya U12 Futbol Ligi’nde 2021-22 sezonuna merhum gazeteci Akif Çelik’in ismi verildi. 16 kulübün katılacağı U12 Ligi Akif Çelik sezonunda ilk maçlar 4 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Uzun süre Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada 30 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybeden Akif Çelik’in vefatı Malatya basın camiasını üzüntüye boğmuştu. Efendiliği ve mütevazi kişiliğiyle tanınan Çelik’in isminin U12 Ligi’ne verilmesi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) yönetimi tarafından kararlaştırıldı.

2021-2022 Futbol sezonu Akif Çelik U12 Ligi fikstürü (MASKF) binasında çekildi. Fikstür çekimine MASKF Başkan Vekili Adnan Fırat, MASKF Genel Sekreteri ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Başkan Yardımcısı Erkan Van, Tertip Komitesi Üyesi Sezer İnce ile Akif Çelik U12 Ligi’ne katılacak kulüp yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

Kura çekimi öncesi Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, U12 Ligine MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir’in önerisiyle; Malatya amatörüne büyük emekleri geçen merhum Akif ÇeliK’in isminin verildiğini belirterek lige katılan takımlara başarılar diledi.

Başkan Vekili Adnan Fırat, geçen sezon Covid-19 nedeniyle oynanmayan U12 Ligi’ne bu sezon Akif Çelik’in isminin verilmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek lige katılımın yüksek olmasının memnuiyet verici olduğunu söyledi.

Başkan yardımcısı Erkan Van ise Akif Çelik U12 Ligi’nin 16 takımın katılımıyla 4 Haziran’da başlayarak maçların iki grupta tek devreli olarak Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanacağının bilgisini paylaştı.

Akif Çelik U12 Ligi’nde A ve B Grubu’nda yer alacak takımlar şöyle:

A Grubu: Demirspor, Sanayispor, Orduzuspor, Kale Gençlerbirliğispor, Galataspor, Telekomspor, Yeşilyurt Belediyespor, Malatya Şehirspor

B Grubu: Fenerspor, Adafı Kartalspor, Kaldırımgücüspor, Karakavbakspor, Beydağıspor, Yeni Malatyaspor, Pütürge Gençlikspor, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü