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U11 liginde madalya töreni yapıldı

U11 liginde madalya töreni yapıldı
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U11 liginde madalya töreni yapıldı

Şenlik havasında geçen U11 Ligine katılan bütün kulüplerin sporcu ve antrenörlerine madalya  verildi. Yapılan madalya törenine Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Başkanvekili Adnan Fırat katıldı.

MURAT İPEKTEN

Madalya töreni öncesi konuşma yapan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, turnuvaya katılan takımlarda forma giyen sporcuların ailelerine teşekkür ederek, “Kıymetli veliler öncelikle sizlere teşekkür ederim. Gerçekten çok centilmen evlatlar yetiştirmişsiniz. Yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi de Malatya amatör spora verdikleri katkıdan dolayı kutluyorum. Yaklaşık bir ay süren ligimizde bu çocuklarımız, çok iyi mücadele ettiler. U11 Ligimiz 5.hafta itibariyle tamamlandı. Antrenörlerimizi ve çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Takımlara madalyaları sporcuların velilerinin vereceğini, takımlarımızın hepsi bizim için şampiyon” diye konuştu.

Kulüplerin madalyalarını sporcuların aileleri takdim ederken, kupa töreni sonrası fotoğraf çekimi yapılarak tören tamamlandı.

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