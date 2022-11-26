Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor maçı sona erdi

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2.dakikada Tuzlaspor geriden çıkmaya çalışırken kaleci Emre’nin hatalı pasında topu önünde bulan Yeni Malatayaspor kaptanı Buğra’nın ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci, meşin yuvarlağı kontrol ederek hatasını telafi etti.

32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girerken Malle’nin falsolu vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

52. dakikada sol taraftan Yeni Malatyaspor’da Buğra’nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içeresinden Gameli’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

54. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Bilal Başacıkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

66. dakikada Buğra’nın sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden açtığı ortasında kale önünde Malle’nin yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta çıktı.

69. dakikada Malle’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Sancaktepe

Hakemler: Burak Pakkan xx, M. Şahan Yılmaz xx, Deniz Turgut xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, İsmail Konuk xx, Sadi Karaduman xx, Süleyman Luş xx, Rotman xx, İbrahim Has xx, Yahaya xx (Olatunbosun dk. 64 x), Adeniyi x (Mehmet Coşkun dk. 73 x), Bilal Başacıkoğlu xx, Mata x (Kone dk. 86 x)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Bünyamin Yürür, Kerem Korkmaz, Mustafa Can

Teknik Direktör: Barış Yılmazer

Yeni Malatyaspor: Aldulsamed xx,Taha Gür xx, Barış Başdaş xx, Burak Kavlak xx, Gameli x (Arda Şengül dk. 79 x), Donsah xx, Ogün Özçiçek xx, Aly Malle xx, Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz x (Mert Altıntaş dk. 68 x), Osman Haqi xx (Yakup Alkan dk. 87 ?)

Yedekler: Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Nuri Aydın, Cengizhan Akgün, Erşan Yaşa, Atakan Müjde, Berat Yaman

Teknik Direktör: Hasan Özer

Sarı Kartlar: Rotman, Barış Yılmazer(Teknik Direktör) (Tuzlaspor) Ogün Özçiçek, Barış Başdaş, Donsah (Yeni Malatyaspor)