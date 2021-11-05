TUVALET!

Şehrimizde en çok neyin eksikliği çekiliyor derseniz…

Açık ara tuvalet eksikliği derim…

Biz Malatyalı erkekler için problemli olan bir konu değil belki ama yerli ve yabancı turistlerin halini düşünebiliyor musunuz?

Bırakın yabancıları, tuvalet ihtiyacı olan kendi kadınlarımızı, engelli vatandaşlarımızı bir düşünün lütfen.

Ne yapıyorlar acaba?

Hiç düşündünüz mü?

Arslantepe’nin Dünya mirası listesine girmesinden sonra artan ve daha da artacağını düşündüğüm yerli ve yabancı misafirlerimizin ve Malatyalı hemşerilerimizin tuvalet ihtiyacını giderebileceği turizm kenti kimliğine yakışır ferah tuvaletlerin eksikliği hissedilmiyor mu? (özellikle merkezde)

Kendine turizm şehri olma hedefi koyan Malatya’ya prestij ve vizyon katacağını düşündüğüm, kapıları çürümüş, suları kesik, muslukları kırık, lavabosu tıkalı, aynası çatlak, mikroplarla bezeli sabunla el yıkanan, ilkel tuvaletler yerine hem Alaturka hem de yaşlı ve engelli vatandaşlarımız düşünülerek Alafranga sistemli, turnikeli, güvenli ve hijyenik, bebek bezi değişimine, engelli kullanımına uygun modern tuvaletlerin bir an evvel yapımına başlanmalıdır…

Turizm pazarlama programının itici gücü tuvaletler, belki biraz iddialı ve saçma gelecek ama devlet politikası olarak ele alınmalı, sayıca ve hizmet kalitesi yönünden yeterliği, bölgedeki turist hareketleri, halkın talebi değerlendirilerek gözden geçirilmeli, şehir gelişim plânına göre kurulmalıdır.

Bazen küçük diye önemsemediğiniz projeler, misliyle size geri döner…

Selam olsun Malatya’yı daha yukarı taşıma gayretinde olanlara!