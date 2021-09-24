Tütün Üreticileri Dertlerini Anlattı

Vali Aydın Baruş Başkanlığında Doğanşehir İlçesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda kıyılmış tütün ticaretine cezai yaptırım getiren yasanın yürürlüğünün 2022 yılına ertelenmesi ve ilçede kooperatif kurulmasıyla ilgili izlenecek süreç ele alındı.

Vali Baruş yaptığı açıklamada; “Doğanşehir için, Kurucaova için, Polat için tütün üretimi çok önemli geçim kaynağı, bunu çok iyi biliyoruz. Bu tütün üretimini yapmak önemli değil, bunun pazarlanması, hak ettiği değeri alması çiftçimizin bundan hayatını devam ettirebilecek şekilde yararlanması önemli. Bu anlamda 2017 yılında yasal düzenlemeler yapıldı. 2020 yılında bir kısmı yürürlüğe girmesi söz konusu oldu ve bu sırada burada bazı sıkıntılar oldu. Yasalar, mevzuata ilişkin düzenlemeler ile üreticimizin de elini taşın altına koyarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor, kooperatifleşme de bunların başında geliyor. Bu kooperatifleşme sürecinde sağlıklı bilgilendirmeler yapılarak süreci hızlandırmak, bütün kurumlar olarak, üreticiler olarak üzerimize düşeni anlayabilmek için bugün yetkilileri buraya davet ettik.” dedi.

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık ise, “Üreticilerimiz bu süreci çok iyi değerlendirmeli ve kooperatiflerini kurmalı. Doğanşehir ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından biri tütündür. Doğanşehirli üreticimizin tütününün değerlenmesinin yolu kooperatiftir. Bu toplantıdaki amaç üreticilerimize kooperatif kurulması ile ilgili bilgilendirmek ve tamamen yasal bir zemine kavuşturmaktır. Doğanşehir’de yılda 10 bin dekar alanda 2 bin 300 ton civarı tütün üretiliyor. Bizler bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Nail Acet, Tütün ve Alkol Daire Başkanı Dr. Yüksel Denli, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin Cenkış, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, muhtarlar ve tütün üreticilerinin katıldığı toplantıda çiftçilerin bir araya gelerek kooperatif kurmaların için yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi. (Bülten)

Malatya Haber