“Tütün bu memleketin alın teridir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Doğanşehir’de Erkenek, Kapıdere, Gövdeli, Elmalı, Söğüt, Harapşehir, Doğanşehir Merkez, Suçatı, Yuvalı, Karaterzi mahallelerini ziyaret edip yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Doğanşehir Günedoğru (Harapşehir) mahallesinde konuşan CHP’li Ağbaba, “Doğanşehir’de belediyeyi az bir oy farkıyla kaybettik. Umarım gelecek seçimde kazanarak Doğanşehir’in kalkınması için daha çok çabalarız. Geçen seçim sürecinde bir söz vermiştim ‘eğer burayı kazanırsak Doğanşehir’le büyükşehirlerimizi kardeş belediye yapacağım’ demiştim ancak ne yazık ki alamadık. Malatya’da üç belediyeyi kazandık. Arapgir, Arguvan ve Hekimhan’a kardeş belediyecilik kapsamında 40’ın üzerinde araç getirdik. Greyderinden kamyonuna pikabına kadar araçlar sağladık. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, üç belediyemize kültür merkezi ve farklı tesisler yapacak. Umarım önümüzdeki dönem Doğanşehir’i kazanır ve kardeş belediyeciliği buraya da getiririz. Bazen ‘muhalif partiler için iş yapmaz’ diyorlar ama pandemi döneminde bunun tam tersine şahit olduk. Maske, dezenfektan, gıda yardımları gibi konularda örgütümüzle halkımızın hizmetinde olduk. 500 bin maske ve siperlik dağıttık, sağlık çalışanlarına destek olduk” dedi.

Tütün yasağına da değinen Ağbaba, “2017’den bugüne tütünü satabiliyorsanız evinize ekmek götürebiliyorsanız bu bizim, CHP’nin sayesinde oldu. Şimdi yeniden yasak getiriyorlar. Tütün bir tarım ürünü, sanayi ürünü değil. İktidar üreticiye ‘tütün kooperatifini kur’ diyor ama bunu Sanayi Bakanlığına kurduruyor. Eğer samimiysen bu kooperatifleri Tarım Bakanlığına kurdurursun ve yüzde 70 vergi almazsın. Bunu yapanlar, ABD ve İngiliz menşeli firmalar kazansın diye yapıyorlar. Biz mücadele ediyoruz ancak Ocak ayından itibaren yasak gelecek gibi görünüyor. Tütün bu memleketin alın teridir, ekmek parasıdır, çocukların kitabı defteridir, gelinin çeyiz parasıdır, öğrencilerin yurt parasıdır. Tütün konusuna biz böyle yaklaşıyoruz, üreticiyi savunmaya devam edeceğiz. Meclis tatil olduğundan beri ben, şehrimizin tek muhalefet milletvekili olarak köy köy geziyorum. Amacımız hemşerilerimizin sorunlarını tespit etmek ve buradaki sorunların hepsini Meclis’e taşımak. Elimizde bir iktidar gücü yok, kaymakam veya vali yok. Kendi kıt kanaat imkanlarımızla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ağbaba, mahalle ziyaretleri sonrası Yeşilyurt Cumhuriyet Örnekköy’de düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

(Bülten)