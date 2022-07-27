TUTKULU AKSESUAR: TESPİH

ŞÜKRAN MALKOÇ

Renk renk, çeşit çeşit vitrinleri süsleyen tespihlere Malatya’da yoğun ilgi var. Malatya’da bir tutku haline gelen tespihin amacına uygun göre kullanılması gerektiğini ifade eden Tespih Ustası Mehmet Altun, dükkânında bulunan en pahalı tespihin 12 bin TL olduğunu söyledi.

Doğal taş, oltu taşı, kuka, sıkma kehribar, damla kehribar, akik tesbihleri Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da önemini yitirmedi. Çıktığı tarihten günümüze kadar önemi gittikçe artan ve çocuk, genç, yaşlı her kesimin adeta bir tutkusu haline gelen tespihlerin kalitesine, taşına ve özelliğine göre fiyatları da değişiyor. Tespihler hakkında BUSABAH’a bilgiler veren tespih ustası Mehmet Altun, baba mesleği olan tespih işini 34 yıldır yaptığını söyledi.

Tespih, erkeklerin süs eşyası olsa da İslamiyet’te ve pek çok kültürde asıl amacı ibadet ederken sayı saymaya yardımcı olmasına yardımcı oluyor. Tespih, İslam kültürünün yüzyıllardır en çok talep gören, elden ele, kuşaktan kuşağa dolaşan gereçlerden biri. Tarihi çok eskilere dayanan tespih, günümüzde ise genç-yaşlı demeden hemen herkes tarafından kullanılan bir aksesuar haline geldi.

TESBİHİN AMACI TESBİHATTIR

Tespihin tarihçesine değinen tespih ustası Altun, tespihin peygamber efendimiz dönemde bir kadın tarafından hurma çekirdeğinin delinip ipten geçirilerek 99 haline getirildiğini belirtti. Günümüzde ise tespihin amacından çıkarıldığını ileri süren tespih ustası Altun, “Bu dönemde tespih amacından çıktı. Tespihin amacı tesbihattır. Tesbihatta rabbi zikretmektir. Fakat şimdi insanlar tespihi rabbi zikretmek amacıyla çekmiyor. Tespihi sallamak, stres atmak amacıyla kullanılıyor. Zaten bir insanın stresini atabilmesi için Rabb’ini zikretmesi gerekiyor. Her şey amacına göre kullanılması gerekiyor ancak bu amacına göre kullanılmıyor. Bu durum da tespihi bilenleri rahatsız ediyor. Tespihi insanlar arkasında tutuyor. Allah’ın 99 ismini temsil eden bir şeyi insanların arkasında tutması doğru bir şey değil. Bize gelen müşterilerimizi bu konuda nasihat ediyoruz. Tespihin anlamı bu” şeklinde konuştu.

TESBİHLERİN AYRI AYRI ÖZELLİKLERİ VAR

“Malatya’da tespihe herkesimden talep var. Gençler, yaşlılar ve koleksiyoncular tespih alıyor” diyen Altun, kendinde bulunan en pahalı tespihi de söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bizde çeşitli tespihler var. Ben de en pahalı olan tespih 12 bin TL civarında. 8 bin liraya, 5 bin liraya, 3 bin liraya var. Damla tespihler var. Eski Osmanlı tespihleri. Gramı 80-100 dolar civarında. Tespih işi bir sanattır. Osmanlı Devletinde padişahların yanına gelen insanlara 45 dakika sıkma kehribar tespihlerini çektirip öyle padişahın yanına gönderilirmiş. Çünkü padişahın yanına gelen her insan güvenilir olmayabilir. Parmaklarının arasına kristal zehirleri sürer, padişahla tokalaştığı zaman o zehri padişaha bulaştırabilirmiş. Kehribar bu zehirleri etkisiz hale getiriyor. Örneğin kuka. Kuka mikrobu barındırmaz. Tespihlerin ayrı ayrı önemi ve özelliği var. Ben vatandaşlara tespihi amacına göre kullanmalarını tavsiye ediyorum.”