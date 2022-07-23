Turnuvada heyecanlı anlar yaşandı

Battalgazi Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, düzenlenen görkemli ödül töreni programı ile son buldu. 500 sporcunun katıldığı Uluslararası Turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Bu yıl ilki düzenlenen ve yurt içinden 420 sporcu, yurt dışından ise 80 sporcunun katılım sağladığı turnuvanın ödül töreni, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki “Arslantepe Höyüğü” ismiyle bu yıl ilki düzenlenen turnuva, 5 kategoride düzenlendi. Toplam 60 bin Lira para ödülünün verildiği turnuvaya yoğun ilgi gösteren sporcular, bu yıl ilki düzenlenen turnuvada dereceye girmek için kıyasıya bir yarış içine girdi. Birbirinden çetin mücadelelere sahne olan turnuvaya katılan sporcular, tarih başkenti Battalgazi’yi de yakından tanıma fırsatı buldu.

Düzenlenen görkemli ödül törenine, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu, AK Parti İl, ilçe teşkilatı temsilcileri, kamu kurum ve kurulu, STK temsilcileri, muhtarlar, sporcular katıldı.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

A, B, 14 – 10 ve 8 yaş altı kategorilerinde genel ve yerel sporculardan dereceye giren sporculara kupa, madalya ve toplam 60 bin liralık para ödülü takdim edildi. A Kategorisinde birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira ve üçüncüye 3 bin lira, B Kategorisinde birinciye 2 bin 400 lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin 600 lira para ödülü verildi. 14 – 10 ve 8 yaş altı kategorilerinde ise dereceye giren ilk 6 sporcu, çeşitli para ödüllerini almaya hak kazandı. Öte yandan her kategoride genel olarak yarışan sporcular kadın sporcu, 50 yaş ve üzeri sporcu, yerel sporcu şeklinde kategorize edilerek özel ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

Turnuvada derece girenler ise şöyle:

A KATEGORİSİ GENEL:

Urfan Sevdimaliyev birinci, Hüseyn Seyid ikinci, Enes Yusuf Maruflu üçüncü, Uğur Can Hatırlı dördüncü ve Batuhan Cansu beşinci oldu.

A KATEGORİSİ EN İYİ TÜRK:

Enes Yusuf Maruflu birinci, Kadir Zor Alber ikinci ve Uğur Can Hatırlı üçüncü oldu.

A KATEGORİSİ 50 YAŞ VE ÜZERİ:

Ibrahım Tofan birinci, Muhıttin Buker ikinci ve Yasin Hur ise üçüncü oldu.

B KATEGORİSİ GENEL:

Doruk Aslan birinci, Fatih Canberk Yüksel ikinci, Enis Metin üçüncü, Emre Ateş dördüncü, Sefa Var beşinci, Mohammed Salem Arhımow altıncı, Khanım Ismail yedinci, Emirhan Koca sekizinci, Onur Efe Tektaş dokuzuncu ve Agdar Alak ise onuncu oldu.

B KATEGORİSİ 50 YAŞ VE ÜZERİ:

Recep Köksal birinci, Özel Can Yılmaz ikinci, İbrahim Samlı ise üçüncü oldu.

B KATEGORİSİ EN İYİ KADIN:

Khanım Ismayılova birinci, Polen Nural ikinci, Senem Gül Bassarı ise üçüncü oldu.

B KATEGORİSİ EN İYİ YEREL:

Atdar Alak birinci, Zeki Bayram ikinci, Cem Azad Kaplan ise üçüncü oldu.

B KATEGORİSİ GÖRME ENGELLİ:

Tahsin Yurdamlı birinci oldu.

14 YAŞ VE ALTI KATEGORİ GENEL:

Mırsaleh Seyidlı birinci, Eymen Akbayır ikinci, Yusuf Ahlatlı üçüncü, Emin Rahimov dördüncü, Hüseyn Ganbarlı beşinci, Elnur Gasımov ise altıncı oldu.

14 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİLERİ EN İYİ YEREL:

Eyman Akbayır birinci, Atlas Bilgen ikinci, Arda Talha Aykanat üçüncü, Efe Aras dördüncü, Cihan Keskin beşinci ve Mert Ömer Basbay ise altıncı oldu.

10 YAŞ VE ALTI KATEGORİ GENEL:

Latıf Muratlı birinci, Efe Keser ikinci, Çınar Savcı üçüncü, Nehir Koçakoç dördüncü, Cihan Emir Tanrıkulu beşinci ve Bahar Nurakcay ise altıncı oldu.

10 YAŞ VE ALTI KATEGORİ YEREL:

Aziz Arda Tahtalı birinci, Mehmet Koşal ikinci, Miraç Ali Öztürk üçüncü, Ahmet Koşal dördüncü, Hatice Elif Özelçi beşinci ve Aysu Leyla Tabakacı ise altıncı oldu.

8 YAŞ VE ALTI KATEGORİ GENEL:

Yasn Azımov birinci, Mesut Çınar Bicen ikinci, Mustafa Erdem Dönmez üçüncü, Kübranur Orhan dördüncü, Omer Tuna Sahın beşinci, Bakhtıyar Jafarlı ise altıncı oldu.

8 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ YEREL:

Ahmet Tarık Çiftçi birinci, Cihangir Ateş ikinci, Yahya Tugrul Zengin üçüncü, Hüseyin Emir Altuner dördüncü, Akif Uçar beşinci, Yusuf Selim Çiftçi ise altıncı oldu. (Bülten)