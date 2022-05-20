Türkü diyarında şampiyonluk coşkusu

Adını dünyaya türküleriyle duyuran Arguvan’ın tarihinde ilk defa profesyonel ligde mücadele edecek. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan halkının ve Arguvan sevdasını yüreğinde taşıyanların destekleriyle profesyonel lige yükseldiklerini ifade ederek, “Bu heyecanı yaşadığımız ve yaşattığımız için çok mutluyuz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Tarihinde ilk kez TFF 3. Lig’de mücadele vermeye hazırlanan Arguvan Belediyespor’un şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Arguvan temsilcisinin şampiyonluk kutlamalarına ilçedeki olumsuz hava koşulları da engel olamadı. Nazım Hikmet Meydanı’nda yapılması planlanan şampiyonluk kutlamaları kötü hava koşulları nedeniyle Arguvan Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda misafirlere kulüp başkanı Cemal Altun tarafından kestirilen kurban etinden yapılan lokmalar ikram edildi. İkramlar sonrasında program konuşmalarına geçildi.

Arguvan Belediyespor Kulüp Başkanı Cemal Altun, Türkiye’de ses getiren bir başarıya imza attıklarını ifade ederek “İki yıl önce başkanım beni Arguvan’a davet etti. Arguvanspor’umuzu bir yere getirmemiz lazım dedi. Bana başkanlık teklifi yaptı. Bende bir Arguvanlı olarak Arguvanspor’u 3. Lig’e çıkarırsak bu yolda varım diyerek kabul ettim. Bu yıl bunu gerçekleştirdik ve Türkiye’de ses getirdik. Bu yolda bize destek veren kıymetli arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“YÜKSEK STANDARTLI YEREL YÖNETİM AMACINI HEDEFLEDİK”

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, adını dünyaya türküleriyle duyuran Arguvan’ın tarihinde ilk defa profesyonel ligde mücadele edecek bir futbol takımı çıkardığını belirterek “Bu programı 19 Mayıs’ta yapmayı uygun gördük. Çünkü başarımız tam da Atamızın bizlere öğütlediği bir başarı. Belediye olarak kültürel ve sanatsal gücümüzün yanı sıra sportif faaliyetleri de hayata geçirmek istedik. Bir ilçe tek bir değer üzerinden değil, renklilik ve çeşitlilik ile yükselebilirdi. Göreve geldiğimiz günden itibaren Arguvan’da belediyeciliğin temel varlık amacını oluşturan tüm hizmetlerde yüksek standartlı yerel yönetim amacını hedefledik. Tüm çalışmalarda vatandaş memnuniyetini amaç aldık. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz futbol kulübü ile ilçemizin adını her mecrada tanınır hale getirmeyi hedefledik. Bu yıl Arguvan halkının ve Arguvanlı olmayıp Arguvan sevdasını yüreğinde taşıyan dostlarımızın desteği, teknik heyetin, yöneticilerimizin ve futbolcularımızın gayretiyle taraftarımızın her daim yanımızda olmasıyla profesyonel lige yükseldik. Bu heyecanı yaşadığımız ve yaşattığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

“İNŞALLAH BU BAŞARILARI KATLANARAK DEVAM EDER”

Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü ise, geçtiğimiz Eylül ayında göreve geldiğini anımsatarak “Geldiğimde Arguvanspor ile ilgili bilgiye sahip değildim. Geldikten sonra baktım ki kıymetli belediye başkanım bu işi çok sahipleniyor. Bizi de sürekli bilgilendirerek maçlara davet etti. Bizde onunla birlikte bu heyecanı yaşadık. Normalde maçları izlemek için çok fazla zaman bulamıyoruz ama belediye başkanımızın azmi bizleri de heyecanlandırdı. Bizde Arguvanspor’a inandık ve sahiplendik. Bu süreçte ilçeden belki çok kaymakam geldi geçti. Bizim dönemimizde Arguvan Belediyespor’un şampiyonluğunu görmek nasip oldu. Çokta mutlu oldum. Bu konuda emekleri büyük olan başkanımızı, yönetimini ve futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah 3. Lig’de de bu başarıları katlanarak devam eder. Daha da üst liglere çıkması nasip olur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyon olan teknik heyet ve futbolcular sahneye davet edilerek kutlamalar gerçekleşti.