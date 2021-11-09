Turkovac Gönüllüsü Olur musunuz?

20 ay oldu korona ile mücadelemiz. Kabus gibi geçen 20 ay. Her aileden en az bir kişi bu illet hastalığı yaşadı hatta ikinci kez yaşayanlar bile oldu. Çok kayıplar verdik genç yaşlı demeden. Önce Sinovac daha sonra BionTech ve şimdide Turkovac pandemi ile mücadele ediyor.

Maalesef Sinovac yeterli olamadı bu mücadelede. 2 doz aşı yaptıranların antikorları istenilen düzeyde yükselmeyince bu kez BionTech’e umut bağlandı. Neyse ki bir nebzede olsa rahatladık ancak yeterli olmadı. Kurtulamadık, kurtulamıyoruz bu dertten. 3. Doz aşının tanımlanmasına rağmen vefat ve vaka sayılarında düşüş yaşanmıyor. Tabi buna büyük ölçüde bizim rahatlığımız sebep, farkındayız. Durum onu gösteriyor ki grip gibi olacak bu hastalık ve her sonbaharda grip aşısı yaptırdığımız gibi Covid aşısı da hayatımızın parçası olacak.

Zaten şimdilerde Turkovac yani yerli aşının gönüllülük aşamasına gelindi. Türkiye’de 11 üniversite hastanesi başta olmak üzere 41 merkezde yapılan faz-3 çalışmaları Malatya’da da başladı. Gönüllüler Turgut Özal Tıp Merkezi’ne giderek Turkovac aşısını yaptırarak çalışmalara destek oluyorlar.

Peki yerli aşıyı yapmalı mıyız? En çok bu sorunun cevabını merak ediyorum. Özellikle benim gibi değişimden, denemekten, yenilikten korkan insanlar için biraz zor bir karar aşı gönüllüsü olmak. Tabi bu süreci değiştirecek, gönüllü sayısını arttıracak ve belki de Turkovac’ın güvenilirliğini kanıtlayacak şey faz çalışmaların sonucu olacak. Ama aşı sonrası antikor seviyesindeki artış vatandaşın aklındaki soru işaretlerini gidermek için daha etkili olacak. Birçok soru var aslında uzmanların ve bilim kurulu üyelerinin yanıtlaması gereken. Ancak geldiğimiz aşamaya bakacak olursak BionTech bir süre daha tercih noktasında ilk sırada yer alacağa benziyor.