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Anasayfa / Gündem / Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehri Sıralamasında Malatya 28’inci

Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehri Sıralamasında Malatya 28’inci

Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehri Sıralamasında Malatya 28’inci
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Türkiye’nin En Yaşanabilir Şehri Sıralamasında Malatya 28’inci

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes’in Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde 81 il arasında Malatya 28. sırada yer aldı.
94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıkarken listenin zirvesinde İstanbul yer buldu. Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı.
Tabloda bu yıl Malatya 47,16’lık genel endeks puanı ile 28. sırada yer alırken Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan diğer illerin sıralaması ise şöyle oldu:
19- Elazığ: Genel endeks puanı: 50,53
28- Malatya: Genel endeks puanı: 47,36
39- Erzurum: Genel endeks puanı: 44,05
58- Tunceli: Genel endeks puanı: 40,57
62- Kars: Genel endeks puanı: 38,24
69- Bingöl: Genel endeks puanı: 36,46
74- Ardahan: Genel endeks puanı: 33,96
76- Ağrı: Genel endeks puanı: 32,44
77- Bitlis: Genel endeks puanı: 31,85
81- Muş: Genel endeks puanı: 29,71 (İHA)

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