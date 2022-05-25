“Türkiye’de telif yasası çıkarılmalı”

ÇİĞDEM ERHAN

Avrupa Birliği ülkelerine Google’nin telif hakkı ödemesine yönelik açıklamada bulunan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyler Yetkiner, telif yasasının Türkiye’de de çıkarılması gerektiğini, “Türkiye’de böyle bir telif yasası yoktur bu da büyük bir eksiklik. Bu şirketin, Türkiye’de ki yetkililerle görüşmesi ve buradaki yetkililerin de konuyla ilgili biran önce çalışma yapması gerekiyor” sözleriyle dile getirdi.

Ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla sürekli tartışma konusu olan Google, Dijital Gazetecilik açısından ‘telif ödeme’ kararı aldı. Avrupa Birliği üyesi birçok ülkede hayata geçirilen telif yasası ile arama motoru artık kullandığı verilere para ödeyecek. AB’ne üye olan ülkelerin telif hakkı ile kültürlerini, tarihlerini ve AB’nin üzerine kurulu olduğu değerlerini günümüzden ileriye taşımak gibi amacı olduğu belirtildi.

Yasa ile yerel basına ekonomik anlamda kazançlar sağlayacağı ve yapılan haberlerin yerelle kalmayıp evrensele ulaşacağı da verilen bilgiler arasında da yer alıyor. Telif hakkı yasasının Türkiye’de de çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu olurken konuyla ilgili uzman kişiler ve akademisyenler telif yasasının çıkartılması için adımlar atılması gerektiğini söylüyorlar.

Konuyla ilgili bilgiler veren Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyler Yetkiner, arama motorunun bir an önce Türkiye’de de telif ödemesi gerektiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

“PROJE 40’A YAKIN ÜLKEDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”

Yetkiner, arama motorunun birçok AB ülkelerinde hayata geçirdiği telif yasasına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık Avrupa’da 750 yayınla arama motoru Lisans Haber Vitrini diye bir uygulamayı yürürlüğe koyuyor. Özellikle arama motorunun yapmaya çalıştığı proje 40’a yakın ülkede yürürlüğe girdi. Bu kapsamda farklı ülkelerdeki ve farklı bölgelerdeki insanların yerel haberlere ulaşmasını kolaylaştırmayı temelde amaçlıyor. Avrupa Birliği’nin amaçladığı ise; telif hakkı ile Avrupa’daki kültürü, tarihi ve AB’nin üzerine kurulu olduğu değerleri günümüzden ileriye taşımak. Bunu televizyonda veya sinema gibi iletişim araçlarıyla yapıyor. Bu bağlamda AB, ‘Biz bu filmler vasıtasıyla veya bu değerler vasıtasıyla Avrupa kültürünü baki kılalım’ diye düşünüyor. Bunu da yerel yayıncılıkla yapıyor.”

“YERELİN EVRENSELE ULAŞMASI NOKTASINDA İYİ BİR ÇALIŞMA”

Yetkiner, Lisans Haber Vitrini projesinin yerel haberciliğin evrensele ulaşması noktasında iyi bir çalışma olabileceğini söyleyerek, “Arama motoru yüksek kaliteli bir içerikle insanların göremeyeceği yerleri, haberleri okuyuculara ulaştıralım mantığıyla hareket ediyor. Mesela Pandemi döneminde yerel medya zorlandı. Satış yapılamadığı için ekonomik anlamda yerel habercilik olumsuz etkilendi. Hatta pandemi yerel haberciliğin gelişmesinin önüne bir engel olarak durdu. Bu açıdan lisans haber vitrinini şöyle düşünebiliriz; yerelin ön plana çımasının önünde ekonomik kaygıları var, reklam verenleri var ve onlara karşı eleştirilerine dikkat etmek gerekiyor. Ama arama motoru sunduğu hizmetle bir nevi o eleştirilerinizde özgür olabilirisiniz. Çünkü arama motoru size bir yerde maddi imkân sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR EKSİKLİK”

Türkiye’de telif yasasının olmadığını ve bunun eksiklik olduğunu da belirten Yetkiner, “Türkiye’de böyle bir telif yasası yoktur bu da büyük bir eksiklik. Arama motoru şirketinin Türkiye’de ki yetkililerle görüşmesi ve buradaki yetkililerin de konuyla ilgili çalışma yapması gerekiyor. Avrupa Birliği’nde telif hakları zorunlu kılındı. Sanatçılara, yazarlara gibi telif hakları verildi. Ülkemizde bu tam oturmuş değil. Öncelikle bunun tam oturması gerekir en azından bu anlamda girişimler yapılmalı” sözlerini kullandı.

“BİZİM BU TRENİ KAÇIRMAMAMIZ GEREKİYOR”

Türkiye’de yapılması gereken düzenlemenin sansürü akıllara getirmeyecek şekilde olması gerektiğini de belirten Yetkiner şunları söyledi:

“Telif yasaları yazılabilir. Avrupa Birliği’nin bu anlamda yerel basına sunduğu hizmetler araştırılabilir ve bizde de benzer şeyler yapılabilir. Telif yasası hazırlanırken de şuna dikkat edilmeli; geçen yıllarda sosyal medya için yapılacak olan düzenlemedeki gibi ‘sosyal medyaya sansür uygulanıyor ya da sansür uygulanacak’ fikrinin oluşmaması gerekiyor. Dediğim gibi bu düzenleme içerisinde sansürü akıllara getirebilecek hiçbir ibarenin bulunmaması bunun yanında akademisyenlerin, basının ve diğer paydaşların bu işin içinde rol alması gerekiyor. Çünkü gerçekten ilerisisi için yerel basına önemli fırsatlar sunacak. Böyle bir projenin gerisinde kalmamalıyız, kalınmamalı. Metaverse diye bir dünya geliyor ve arama motorunun da bunun gerisinde kalacağını düşünmüyorum. Bizim bu treni kaçırmamız gerekiyor. Bu telif yasasını bizim de çıkarmamız gerekiyor. Evet, bir telif yasası olacak, arama motoru buna önayak olmuş bizimde buna ülkece dâhil olmamız gerekir.”

“ULUSAL BASINDAN ÇOK YEREL BASININ KAZANIMLARI SÖZ KONUSU”

Telif hakkı yasasının ülkemizdeki yerel basının ekonomik sıkıntılarına çözüm üretilebileceğini de sözlerine ekleyen Yetkiner, “Telif hakkı yasası ülkemizde de uygulanırsa bir nebzede olsa yerel basının ekonomik sıkıntılarına çözüm üretebilecek. Avrupa’nın herhangi bir yerinde yaşayan bir insan Malatya’nın Battalgazi İlçesi’ndeki Çamurlu Mahallesinde ne olmuş hemen ulaşabilecek. Arama motoru kullanıcılarına ilgi alanlarına göre yereldeki haberleri ulaştırabilecek. Ulusal ölçekte habere ulaşmak kolay ama yerele ulaşmak çok zor. Yerelin kendisini ön plana çıkarabilmesi için önemli bir yasa. Düşünün birçok yerel basının internet sitesi var ama tıklanma sayısı çok az. Ayrıca bu yasa, tıklanma sayısını artırmanın da bir yoludur. Arama motoru tabii çıkarı gereği reklamlardan para alıyor. Dünyanın en zengin şirketlerinden biri bu anlamda arama motorunun çok kaybı olmazken yerel basın çok kazanacak. Kazanmasından kastım şu; Yerel basın kendini özgürce ifade edebilecek, eleştiri olanaklarını daha da geliştirecek. Ekonomik anlamda bir gelirde elde edebilecek. Bu uygulama ile ulusal basından çok yerel basının kazanımları söz konusu. Çünkü artık herkesin internete ulaşma imkânı var. Bu anlamda yaptığımız yerel haberin Malatya’yı ilgilendiren dünyadaki herkese ulaşma imkânı sunuyor. Bunun yanında arama motoru size reklam verme durumu söz konusu. Bu da yerel habercilik anlamında olumlu olanaklar sağlayacaktır. Bu yüzden bizde telif yasasının olması zorunlu. Muhtemelen ilerleyen günlerde bu konu daha da alevlenecek. Bu konu ülkemizde tartışılacak ki tartışılmalı da. Ben bir akademisyen olarak ülkemizde Telif Yasasının çıkmasını ve arama motoru ile iş birliği içerisinde olunması gerektiğini düşünüyorum” sözlerini kaydetti.