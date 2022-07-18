“Türkiye Pahalılıktan Kırılıyor “

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreter ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, hayat pahalılığından dolayı aile facialarının yaşandığını, insanların artık umutsuzluğa itildiğini, intiharlarda ciddi artışlar olduğunu belirtti. Mutlu, “Türkiye’de ekonomik dar boğazın aileleri ve yuvaları yıkmaya başladığına herkes şahit oluyor” dedi.

Artan fiyatlar, paranın alım gücünün düşmesi ve yaşam standartlarının altında insanların hayat mücadelesini verdiğini ifade eden TDP Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, mevcut iktidarın yanlış politikalarla yönettiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri, Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu” Türk Milletinin kaderi bu değil. 20 yılda mevcut iktidarın ülkeyi getirdiği son durum, açlık, sefalet, yaşam standartlarının düşmesi, aşırı zamlar, yanlış politikalar, senin, benim adamım kavgaları, üretimin bitmesi, özelleştirme adı altında yabancılara kamu mallarının peşkeş çekilmesi, aşırı dış borç, paranın değerinin olmayışı, cari açık, ithalat ve ihracatın birbirini karşılamaması artan işsizlik ve en önemlisi güven problemi. Türkiye doksanlı yıllara mı dönüyor? Hayat pahalılığından dolayı artık bunalımların ve intiharların son dakika haberlerine yansıdığı bu günlerde insanların çileden çıktığını ve artık raf fiyatları ile kazançlar arasında belirgin uçurumların olduğu gözlerden kaçmıyor” açıklamasını yaptı.

“Girdiğimiz her ortamda ve sahada insanlara karşı iktidarda olmamamıza rağmen anlatacak hiç bir şeyimizin olmadığını şahit olmak belki de en acısı” diyen Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, “ Türkiye’de ekonomik dar boğazın aileleri ve yuvaları yıkmaya başladığına herkes şahit oluyor. toplumsal bir kıyımın ülkeyi daha büyük sıkıntılara götüreceğini gözlemliyoruz. Çocuklarına ve eşine karşı ihtiyaçlara cevap verememe noktasında mahcup olan babaları Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezinde sürekli görmekten üzgün olduğumu çarenin artık net bir şekilde değişim olduğu anlaşılmıştır. Ürünün rafa kadar 3-4 el geçirip sonrasında halkımıza sunulduğu bir ortamda yetkililerin sadece izlemesi, tedbir almaması acı reçete olarak acısını tüm yurttaşlarımız çekiyor. Milletimizin kaderi bu değil. Böyle asil bir millete bu eziyeti reva görenlere elbette dur diyeceğiz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında milli üretimin tez zamanda milli tüketimine yansıtacaklarını haliyle fiyatları milimize edeceğiz. Yerli malı yurdun malı diyerek çiftçimizi ezdirmeyeceğiz, işçimizi, memurumuzu, asgari ücretlimizi, emeklimizi fakir ve fukarayı, sanayicimizi, esnafımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Değişime hazır olan milletler refah ve mutlu olan ülkelerdir” sözlerine yer veren Mutlu, kelimelerini şu şekilde tamamladı:

“Yerli üretimin, İç dinamiklere sahip çıkmayla alınacak akılcı kararlarla ve Ülkenin değerleriyle hareket etmekle kalkınma olacağını belirterek Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül liderliğinde değişim kadrolarıyla Türkiye değişime hazır. Genel Başkanımız liderimiz halkın içinde ve kilometrelerce yol yapıyor. Yurttaşlarımızla buluşuyor, çiftçilerimizle bir araya geliyor, esnaflarımızla, sanayicilerimizle, özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir arada olup istişare ediyor. Yetmiyor Avrupa’ya gidip doğru örnekleri ülkemize gelerek anlatıyor. Partimizin kısa orta ve uzun vadede programı belli, konusunda uzman isimler ile bu yola çıktık. Hedefimiz refah seviyesini yukarılara taşımak ve bu konuda durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Milletimizin içi rahat etsin şimdi değişim zamanı.” (Bülten)