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Anasayfa / Asayiş / Türkiye genelinde 7 günde 239 şahsa kumar oynamaktan 313 bin 40 lira ceza

Türkiye genelinde 7 günde 239 şahsa kumar oynamaktan 313 bin 40 lira ceza

türkiye genelinde 7 günde 239 şahsa kumar oynamaktan 313 bin 40 lira ceza
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirlikleri, 24-31 Aralık tarihlerinde yapılan operasyonlarda kumar oynadığı anlaşılan 239 şahsa 313 bin 40 lira ceza kesti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliklerince 24-31 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan operasyonlarda “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’’ suçunu işlediği tespit edilen 137 şahsa adli işlem yapıldığını, kumar oynadığı tespit edilen 239 şahsa ise 313 bin 40 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye genelinde 24 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliklerince yapılan çalışmalar neticesinde, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçunu işlediği tespit edilen 137 şahsa adli işlem yapılmıştır. Kumar oynadığı tespit edilen 239 şahsa 313 bin 40 lira idari para cezası uygulanmıştır.”

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