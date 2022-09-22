Türkiye Curling Süper Lig Finali yapıldı

Türkiye Curling Süper Lig Final müsabakaları Erzurum’da tamamlandı. Müsabakalarda erkeklerde Çelebi Spor Kulübü, kadınlarda ise TEİAŞ Spor Kulübü şampiyon oldu. Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum’da 2021-2022 Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları düzenlendi. 17 kulüpten 158 sporcunun katıldığı curling maçlarının final müsabakaları Erzurum Curling Salonu’nda bugün yapıldı. Final müsabakalarında erkekler de Çelebi Spor Kulübü rakibi Kuzey Yamacı Spor Kulübünü 8-5 yenerek şampiyon olurken, kadınlarda ise TEİAŞ Spor Kulübü rakibi Kuzey Yamacı Spor Kulübünü 10-0 yenerek şampiyon oldu. (iha)