Sanıkların kendi aralarında sosyal medya üzerinden yaptığı konuşma, olayın vahametini ortaya koyarken, yaşanan saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayın arkasındaki isimlerle ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Saldırının, olayla ilgili olarak tutuklanan şahısların ifadelerinde öne sürdükleri gibi orada yaşanan bir gerginlik ya da küfürleşmeden kaynaklanmadığı, tamamen planlanmış olduğu konuşmalarda açıkça yer aldı.

FERDİ DURDU

Kernek Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve meydan açılış töreni sırasında görevini icra ederken bir grup tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Burhan Karaduman ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Emniyet tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 zanlı tutuklanırken, saldırganların Whatsapp ve Instagram konuşmalarında olay anı ve olay sonrasına ilişkin bilgiler ve konuşmalar ortaya çıktı. Yaşanan saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayın arkasındaki ‘azmettirici’ isimlerle ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu arada, saldırganların tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi.

“İYİ BİR BÜYÜK EYLEM YAPTIK”

Saldırganlardan U.H., olaydan 2 gün sonra yakalanmadan önce Whatsapp’ta bir arkadaşı ile sohbet ederken, “… Tüm Malatya değil, Türkiye bu gazeteciye vurduğumuz şeyi konuşuyor. İyi bir büyük eylem yaptık. Ama bulamıyorlar yeğen. … Gazeteciler falan polislerle konuşuyor toplantı mı ne varmış, konuşmuşlar, mesele açılmış, işte polisler acaba kim vurdu, demiş ki E…. abi ‘Malatya’da P.. mi yok’ demiş. T… abiye bakarak söylemiş. T… abide biliyor tabi işi, ‘Yav bu profesyonel bir iş, 15 saniyede nasıl vurdular, nasıl ettiler, nasıl oldu’ demiş. ‘Valla helal olsun’ demiş. 300 tane polisin içinde nasıl kaçmayı becerdiler.’ ‘Yani bu adamlar bu işi biliyi’ demiş. Bunlar tetikçi. Ama bulamazlar yeğen sıkıntı yok o yönde” ifadelerini kaydettiği görülüyor.

İŞTE O KONUŞMALAR

Saldırganlar U.H. ve D.A. arasında Instagram uygulamasının mesaj bölümündeki konuşmalarda da ilginç ifadeler yer alıyor. O ifadeler şu şekilde:

“-Yeğen sana yemin ederim bunlar bizi kullanıyor. Vallahi kullanıyor yeğen.”

“-Nereden çıkardın, bende öyle tahmin ediyorum ama. “

-“Hele ben havuzun orada vuramadım, ne sinir oldu” İfadelerinde “ayak basma ve küfürleşme” nedeniyle kavga çıktığını söyleyen saldırganlar, olaydan sonraki Instagram hesabında olayın planlı ve talimatla yapıldığını anlatıyorlar. Saldırganların mesajlaşma konuşmalarına göre, olay yerinde saldırıyı planlayan bazı isimlerinde olduğu, saldırıyı önce Kernek Havuzunun yanında yapmak istediklerini ancak vuramadıklarını aktarılıyor.

Instagram konuşmalarında saldırganların saldırıyı aslında Kernek Havuzunun orada yapmayı planladığı, ancak yapamayınca “b…” adlı şahısın çok sinirlendiği aktarılıyor.

İşte o konuşma…

“-Ama iyi yaptık işi.

-He yeğen kimse böyle beklemiyordum.

-Tabi la

-”B…” abi dedi mi?

-“Hele ben havuzun orada vuramadım, ne sinir oldu.

-Ben beklemiyordum”

-“Sanki liste almışlar…”en risklisi buydu, diğerlerine ç…. göndeririz”

Saldırganların Instagramdaki mesajlaşma konuşmalarında saldırmak için bir liste aldıklarını itiraf ediyorlar ve en zorlu işin ise gazeteciye saldırmak olduğunu ve ancak bunu atlattıklarını itiraf ediyorlar.

O konuşma ise şu şekilde:

-Ve kötüsü buydu yeğen.

-Bırak oda gelsin. Nasıl en kötü. Riskli olan bu. Bunu atlattık.

-Riskli olan buydu.

-Umut burada bizi kullandılar.

-Diğerleri öyle yolda denk gelirse iki tane çakar göndeririz.”

İkili arasındaki mesajlaşma da bir ‘dernek” ifadesi sürekli geçiyor.

Instagram mesajlaşma konuşmalarında U.D. sürekli olarak arkalarında siyasetçilerin olduğunu vurguluyor ve kendilerine bir şey olmayacağını söylüyor.

İFADELER ÖNCEDEN KONUŞULMUŞ

Olayın planlı yapıldığı bir başka ınstagram mesajlaşmasında geçiyor ve U.D., “Bi b.. çıkmaz emin ol. Olursa da değeceğimiz şey belli.” diyerek önceden verecekleri ifadeler konusunda kendi aralarında konuştuklarını itiraf ediyor. U.D.’nin D.A.’dan mesajların silinmesini de istediği görülüyor ve “Mesajları sil. Ne olur ne olmaz. Temiz kalsın” diyor.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Saldırganların “aramızda kavga çıktı” şeklindeki ifadelerine ve bu şekilde yönlendirilmelerine ve bazı kesimlerin bilinçli olarak kamuoyunda yanlış algı oluşturma çabalarına karşın, olay anını ve olay öncesini saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların, arkası dönük olan gazeteci Burhan Karaduman’a arka kısımdan gelerek direk sırtına vurup, arkasında yerde tekmeledikleri görülüyor. Kamerada saldırganlar ile gazeteci Burhan Karaduman arasında olaydan önce herhangi bir konuşma ve itişme ve yan yana gelme durumu görülmüyor.

Soruşturma dosyasında olaydan kısa bir süre öncesinde gazeteci Burhan Karaduman’ın Kernek Havuzunun yanında önlerinden geçtiği, saldırganların da peşinden gittikleri de kamera kaydı ile tutanak altına alındı.