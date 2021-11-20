Türk Yerel Hizmet Sen’de Doğan dönemi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Öğretmenevi’nde üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Başkanlığa seçilen Hüseyin Doğan, “Mazbatamı aldıktan sonra çalışan memur arkadaşlarımızın ortak menfaatlerini ve özlük haklarını daha üst seviyelere çıkartmak için mücadele içinde olacağız” dedi.

Türk Yerel Hizmet Sen Malatya Şubesinde Başkanlığa Hüseyin Doğan seçildi. Sendikanın 7. Olağan Genel Kurulu Öğretmenevi Toplantı Salonunda yapıldı.

Genel Kurula Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Veysel Karaçay, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun, Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Cumali Sevim, Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, TÜRKAV Malatya İl Başkanı Muhsin Yiğit, MHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Vahap Murat ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Cumali Sevim’in Divan Başkanlığı yaptığı genel kurulda sendikanın raporları okunarak oylamaya sunuldu.

Genel Kurulda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan yaptığı konuşmada genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek yeni yönetime başarılar diledi.

“YEDİĞİMİZ EKMEĞİN HAKKINI VERECEĞİZ”

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun, hangi şartlarda olursa olsun aldıkları maaşın hakkını vereceklerini belirtti. Uygun, “Önce kendimiz için mücadele edeceğiz derken çocuklarımızı örf ve adetlerimize göre hayırlı evlatlar olarak yetiştireceğiz. Hangi şartlarda olursa olsun aldığımız maaşın, yediğimiz ekmeğin hakkını vereceğiz. En önemli unsur ülkemiz için çalışacağız. Vatan ve bayrak için mücadele edeceğiz. Bunları yapabilmek idealleri, misyonu, vizyonu olan bir sendikadan geçer” ifadelerin kullandı.

“GÜZEL BİR EKİBİMİZ VAR”

Türk Yerel Hizmet Sen Malatya Şubesinde Başkanlığına seçilen Hüseyin Doğan, deneyimli bir ekiple çalıştığını belirterek, “Bugün 7. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Kurulumuz başta İslam Âlemi olmak üzere ülkemize, milletimize ve Malatya’mıza hayırlı olsun. Mazbatamı aldıktan sonra çalışan memur arkadaşlarımızın ortak menfaatlerini ve özlük haklarını daha üst seviyelere çıkartmak için mücadele içinde olacağız. Güzel bir ekibimiz var. Deneyim noktasında da verimli bir ekibimiz var. Bu ekiple hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından genel kurulda seçime geçildi. Mevcut Başkan Dilaver Sarıcının aday olmadığı seçimde Hüseyin Doğan Başkanlığa seçildi. Doğan Başkanlığında oluşan yeni yönetim kuruluna Emir Ömer Köse, Nuran Özdağlar, Hamit Bayraktar, Ömer Süslü, Cengiz Paşahan ve Cafer Arıkan seçildi.