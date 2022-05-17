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Türk Kızılay’ında Malatyalı rüzgarı esti

Türk Kızılay’ında Malatyalı rüzgarı esti
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Türk Kızılay’ında Malatyalı rüzgarı esti

Türk Kızılay’ının 103’üncü Olağan Genel Kurulu’na Malatyalılar damga vurdu. Hafta sonu gerçekleşen genel kurulda 4 Malatyalı isim yer aldı.

Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşen Türk Kızılay 103. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımları ile yapıldı.

Malatyalı olan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın tek liste ile girdiği ve oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildiği kurulda; Denetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapan Av. Umut Yalçın yeniden Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Yalçın’ın yanı sıra önceki dönem Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı olarak görev yapan Dr. Dilek Korkmaz Denetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler. (Haber Merkezi)

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