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Anasayfa / Ekonomi / Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 7 Aralık’ta birinci, 14 Aralık’ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.

Atalay, “Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız” dedi.  Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

TİSK heyeti de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le görüşmesi sonrası bakanlıktan ayrıldı.

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