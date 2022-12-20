Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 7 Aralık’ta birinci, 14 Aralık’ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.
Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.
Atalay, “Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız” dedi. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.
TİSK heyeti de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le görüşmesi sonrası bakanlıktan ayrıldı.
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