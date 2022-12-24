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Anasayfa / Gündem / Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Üniversitemize;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  ilgili  maddeleri  ile  Türk  Hava  Kurumu  Üniversitesi  Mütevelli  Heyetinin  22.06.2022  tarihli  ve  6  nolu  Kararı  ile yürürlüğe konulan “Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacak.

İlanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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