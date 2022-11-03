“Türk futbolu gömülmeyi bekliyor”

Yeni Malatyaspor’un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane’de konuşmacı olarak katıldığı bir programda “Şu anda Türk futbolu gömülmeyi bekliyor” dedi.

Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Söyleşisi’ programına katıldı. Burada Türk futboluyla ilgili soruya Sağlam, “Maalesef Türk futbolunu çukurun dibine gönderdik. Şu anda Türk futbolu gömülmeyi bekliyor, maalesef bu seviyede” sözleriyle cevap verdi.

Salondaki bir öğrenci tarafından Türk futbolunun durumu ve düzelmesi için ne yapılması gerektiği sorusunu cevaplandıran Sağlam, “Maalesef Türk futbolunu çukurun dibine gönderdik. Şu anda Türk futbolu gömülmeyi bekliyor, maalesef bu seviyede. Hz. Ali’nin çok güzel bir sözü var, ‘Eğri cetvelden, doğru çizgi çıkmaz’ diye. Biz sadece cetveli kullananı değiştirerek bu çizgiyi düzelteceğimizi düşünüyoruz. O cetveli kime kullandırırsanız kullandırın ben de kullansam, sen de kullansan, futbolda Fatih Terim, Şenol Güneş de kullansa, Mourinho’yu da getirseniz, Jürgen Klopp’u da getirseniz o cetvel eğriyse sadece kullananı değiştirerek çizgiyi düzeltemezsiniz. Önce insanı düzeltmek lazım. Yamuk insandan doğru iş çıkmaz. Maalesef böyle bir sıkıntımız var” dedi. (İHA)