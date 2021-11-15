Türk Eğitim-Sen’de Başkanlığa Şahin Seçildi

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Türkiye Kamu-Sen Türk Eğitim-Sen Malatya Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu sonucunda Şube Başkanlığına tek aday olan Fevzi Şahin seçildi.

Türk Eğitim-Sen Malatya Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu Öğretmenevi Salonu’nda yapıldı. MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve il yönetim kurulu üyeleri de genel kurulun açılışına katıldılar.

Genel kurulda konuşan Fevzi Şahin, “Türk Eğitim-Sen Malatya Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu bu gün itibarı ile sonuçlandı. Bizlere 4 yıllığına yönetim yetkisini veren kıymetli üyelerimize ve delegelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde ancak başarı elde edilebilir. Birliğimizin ve dirliğimizin muhafazası için elimizden gelen gayret ve çabayı en üst düzeyde göstereceğiz. Yönetim stratejimizin temel dayanağı üyelerimizin beklentilerinin karşılanması doğrultusunda ve çözüm odaklı olacaktır. Mücadelemiz her ne pahasına olursa olsun siyasi kazanç mücadelesi değil, gönül, ahlâk ve fazilet mücadelesi olacaktır. Bu mücadelenin karakteri yıkıcı değil, yapıcı olmak, aynı ülkü ve ideallere sahip insanlarla hep birlikte yürümek tek gayemizdir. Çalışan, üreten ve yol gösteren bir sendikacılık anlayışı ilkesiyle, çalışma hayatına yeni bir soluk getirmek ilk hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini aktardı.

Şahin Genel Kurul’daki konuşmalarına şu sözle devam etti:

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” anlayışı bizim sendikacılıktaki temel felsefemiz olacaktır. Yeni oluşturduğumuz güçlü, dinamik, alanına hâkim, işinin ehli, vefalı bir sinerji ile Türk Eğitim Sen Malatya Şubesinin bayrağını İnşallah daha ileriye götürmenin gayretinde olacağız.Bu vesile ile bizlere destek olan, desteklerini esirgemeyen, dualarında yer veren gönül dostlarımıza, çaba sarf eden herkese ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”

Fevzi Şahin başkanlığındaki Türk Eğitim-Sen Malatya Şubesi Yönetim Kurulu’na Ömer Baharoğlu, Can Karaçam, Hakan Eyol, Mustafa Emre, Kaya Gönültaş ve Ersin Gül seçildi.

Denetleme Kurulu’na Yusuf Ziya İlhan, Muhsin Yiğit, Ali Aslanyürek, Mithat İlhan ve Mehmet Beytur getirilirken, Disiplin Kurulu’na da şu isimler seçildi; Nedim Türk, Halil Koca, Aydın Volkan Özbey ve Mehmet Uslu.