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Anasayfa / Asayiş / Turistlere uyuşturucu madde satan şahsa operasyon

Turistlere uyuşturucu madde satan şahsa operasyon

turistlere uyuşturucu madde satan şahsa operasyon
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Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlenen şahsın ev ve aracında yaptığı aramada 182 gram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.

Manavgat’ta uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde S.Y. isimli şahsın yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda S.Y. isimli şahıs Side Mahallesinde yakalanırken, ev ve aracında yapılan aramalarda; satışa hazır iki paket halinde 88 gram öğütülmüş skunk esrar, satışa hazır iki paket halinde sömek şeklinde 94 gram skunk esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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