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Anasayfa / Asayiş / Turgutlu’da kaza: 1 ölü

Turgutlu’da kaza: 1 ölü

turgutlu’da kaza: 1 ölü
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Turgutlu’nun Kayrak Mahallesi’nde meydana gelen kazada Ahmet Nizam (44) yönetimindeki 45 AGJ 492 plakalı araç, Turgutlu istikametine seyir halindeyken bölgesel buzlanmadan dolayı aracını kaydırdı ve dereye devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ederken, AKS ekipleri Nizam’ı aracın içinden çıkardı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Ahmet Nizam’ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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