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Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

turgut özal üniversitesi öğretim elemanı alacak!
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Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  Maddesi,  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddelerine göre Öncelikli Alan Kapsamında Araştırma Görevlisi Alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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