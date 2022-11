TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ’NDE SKANDAL!

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Plastik Cerrahi Bölümünde bir skandal yaşandı. Prof. C.F. iddialara göre kendine özel bir klinik açarak, Turgut Özal Tıp Merkezi’ni zarara uğrattı. Olay; bir hemşirenin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyetle ortaya çıktı.

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde hizmet veren adını başarılı organ nakilleriyle Dünyaya ve Avrupa’ya duyuran Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Plastik Cerrahi Bölümünde bir skandal yaşandı. Plastik Cerrahi Polikliniğinde Prof. C.F. iddialara göre kendine özel bir klinik açarak, Turgut Özal Tıp Merkezi’ni zarara uğrattı. Bu skandal Prof. C. F’nin yanında çalışan bir hemşirenin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyetle ortaya çıktı. Öte yandan bu skandalla ilgili hem başhekimliğe hem de rektörlüğe şikâyetlerin gittiği de iddia ediliyor.

Yaşanan bu olaylara duyarsız kalmayan hemşire D.G.’nin iddialarına göre; hastane asıl kodları kapatılarak, ameliyatların bazılarına fazla para yatırıldı. Prof. C.F. Ameliyatların bazılarında fazla para yatırılması için hastane asıl kodları kapatmıştı. C. F. Hoca hastane hastalarının paralarını alıyordu. Kliniğin bütün sarf malzemesi galoş, market ve peçete hariç her şey hastaneden geliyordu. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ait ameliyat malzemeleri özel bir hastaneye götürülüp kullanılıyordu. Hastalar estetik ameliyat olduğu halde hastanedeki ameliyat raporları farklı yazılıyordu. Tüm bu iddialar gözleri skandalın yaşandığı Turgut Özal Tıp Merkezine çevirdi.

Olayı fark eden ve iddiayı ortaya atan hemşire D.G’nin ise konuyu Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdı. D.G. verdiği ifadede şunlara yer verdi:

“2003 yılından beri İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hemşirelik yapmaktayım. 2021 Ekim ayında Plastik Cerrahi Polikliniğine başladım. Prof. C. F.’yi daha önceden tanıdığım için beni kabul etti. sonra odasında ‘sekreter işini de öğreneceksin’ dediği için sekreterlik yapmaya başladım. Plastik Cerrahi Polikliniğinden Prof. C. F. daha sonra kendine özel klinik açtı, beni de burada çalıştırmaya başladı. Özel klinikte hastane yönetimi anlaştığını söyleyen Hoca beni kendi özel kliniğinde kayıt tutmamı söyledi. Ben de gelen hastaların kayıtlarını tutmaya başladım. Benimle beraber Yanık Ünitesi’nde kadrolu çalışan R.Y. isimli çalışan da beninle birlikte çalışıyordu. Özel klinik ve kamu hastanesinde çalışma sistemimiz 08.00-16.00’da hastane de, saat 16.00’dan sonra ve hafta sonları özel klinikte çalışıyordum. Ancak Hoca, hastaların tedavi ücretlerini elden almamızı ya da R. Y.’nin hesabına EFT yapmamızı istiyordu. Hocanın hastaneye yatırması gereken ücretlerini ilk zamanlar elden yatırıyorduk, daha sonra hastaneye yatırmamız gereken ücretler yatırılmaya başlandı. Plastik Cerrahi Polikliniği’ne gelen hastalar özel muayeneye yönlendiriliyordu. Bu olayı Hoca’ya sözlü olarak sorduğum da ‘ben gidersem bölüm kapanacak’ diyerek beni susturmaya çalışıyordu. Ayrıca Kamu Hastanesinde gelen hastaların tedavisi SGK ile karşılanırken, hastalar kliniğe yönlendirildiği için hastane çok büyük zararlara uğratıldı.

“YANINDA ÇALIŞMAM İÇİN TEKLİFTE BULUNDU”

Sistemimiz şöyledir: Hasta gelir, tanı kodu girilir, şikâyetleri yazılır, estetik ameliyat ise hizmet girişi yapılıp kod girilir, kod otomatik olarak vezneye düşer, hasta ücreti yatırır, bize dekontu getirir. Ameliyat olmadan önce anestezi hazırlığı yapılır ve yapılacak ameliyat ile ilgili onay formları imzalatılır. Sonra Prof. C. F. özel yer açtı, dekorasyon işlerini, eksiklerini eşim yaptı. Eşim Mart 2022 yılında orda işleri yaparken ‘Yanık Ünitesi’nde’ çalışan R. Y.’nin siyah çöp poşetleri ile malzeme getirdiğine birebir şahit olmuş. Sonra Hoca yanında çalışmam için teklifte bulundu hem de yüzde olarak, tabi sonra maaş aylık 10 bin fakat 3 ay borcu olacağını 7 bin 500 TL vereceğini söyledi. Bana illegal iş olmadığını, hastanede yaptığımız kodların asılları olduğunu, onu da internette SSK. Ek ödemeler siteden bulunacağını söyledi. Fakat hastanede bilgi işlem tarafından asıl kodlar kapatılmıştı. Fiyatları aslında daha uygundu ve Prof. C.F., B. adındaki kişiyi arayarak açtırdı kodları. Hastane hastaları tek tek kliniğe çağrılarak paraları klinikte aldık ve bunlar için bilgisayardan çıktılar çıkarıldı. Çıktıların biri bende, biri hocada kalıyordu. Ameliyat günü olan hastanın kod girilip ücretleri yatırıyordum, tabi her hastanın değil, hoca karar veriyordu. Hocanın ameliyat asistanı kime para yatırılıp, yatırılmadığını bana söylerdi. Ben çok bunaldım, ‘kötü şeyler var diyerek özel klinikten 20. gün ayrıldım. Prof. C.F., o gün yanında R. Y. ile evime geldi, ‘Olmaz, en azından klinikte otursun’ dedi. Ben ‘Hocam böyle olmaz’ dedim. O da yukarıda tanıdıkları olduğunu, isterse hiçbir hastayı yatırmazsa bile sıkıntı olmayacağını, hatta rektörün bile ‘karışmayın’ dediğini yoksa istifa verip bölümü kapatacağını söyledi.

“YAPILAN İŞLEMLERİN KANUNSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİM”

Ertesi gün ise gittim ve izledim. Hoca artık hiçbir hastanın parasını yatırmadığı gibi F. O. adlı hastanın ameliyatını devlet karşılaşmasına rağmen 60 bin TL istedi ve hastaya ben EFT yapmasını söyledim, kanıt olarak ve dekont ekte sunulmuştur, 26 Temmuz’da hasta Üniversite hastanesinde ameliyat edildi. O.K. adlı hasta ameliyat ücreti 21 bin TL’sini kliniğe getirdi ve 17 Haziran’da ameliyat oldu, tabi hastaneye ücret yatırılmadı. Prof. C.F nisan ayında özel bir hastane ile anlaştı ve ameliyatın eksik malzemelerini Turgut Özal Tıp Merkezi’nden getirip, kullanıp tekrar bırakıyordu ve kendi kliniğinde lokal ameliyat hastalarında kullanılan malzemeler Yanık Ünitesinde R. Y. tarafından getiriliyordu, buna bizzat şahidim. Hocaya bu yapılan işlemlerin kanunsuz olduğunu söyledim. Prof. C.F., bana, paraların kurum-derneklere aktarıldığını bildiğini ben yanarsam onları da yakacağını söylüyordu. Elbette Başhekimliğe şikâyetler gidiyordu, ama kimse üstüne düşmüyordu. Hatta Başhekim Yardımcısı bizzat Hocaya, hastanedeki personelin şikayet ettiğini, ona göre tedbir almasını söylediğini kendisi söyledi. Her hafta asistan vakası olurdu. Ameliyatların parası hastaneye hastalar kendileri yatırırdı ama Prof. C.F’nin gözetimi altında olduğu için ameliyatlar Prof. C.F.’nin adına yatardı. Ben 5 kez ayrılmak istediğimi söyledim ve çıktım. Benden hemen sonra M. adında emekli bir ameliyathane hemşiresi başladı.

M. hastane hastalarını arayarak paraları özel kliniğe getirmesini söylemiş ve hastalar beni poliklinikte görünce nasıl yapacağız dediklerinde hastaları hocaya yönlendirdim. Hemşire M., Prof. C. F. hastanenin polikliniğinde çalışması için getirdiğinde ben itiraz edince beni odasına çağırıp hakaretler etti. C. F. Hemşirelik Hizmet Müdürlüğüne 8 Ağustos’ta poliklinikten çıkarılmam ve bölümün değişmesi için dilekçe verdi. Eşim 12 Ağustos Cuma günü CİMER’e bu olaylar ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Ben de Rektör Ahmet Kızılay’ın numarasına wapsaptan poliklinikte illegal işler olduğunu ve müsait bir saatinde görüşmek istediğimi yazdım, fakat cevap verilmedi. 12 Ağustos Cuma günü L. K. Hanım beni odasına çağırdı, ben de eşime gelmesini söyledim.

“EŞİMİ TEHDİT ETTİ”

L.K. hanıma her şeyi anlattım, R. Y.’nin malzeme götürdüğünü, paraları, her şeyi olduğu gibi anlattım. Fakat L. Hanım bana ‘Sanane sen işine bak, bölümünü değiştirelim, istersen izin al istediğin kadar’ dedi ve biz çıktık eşimle. Aradan 10 dakika geçmeden eşimi bir numara aradı, hocanın akrabası olduğunu söyledi ve eşimi tehdit etti. Eşimle çalıştığım yere giderken Hocayla polikliniğin orada denk geldik ve eşimi odasını işaret etti ve odaya geçtiler. Yanında asistanı E. Hanım, Hocanın eniştesi M. adında bir sivil polis vardı. Ben de korktum ve kendi telefonum ile 112 arayarak saat 12.28’de ihbarda bulundum. Eşim odadan çıkınca telefonu kapattım.

Prof. C. F’nin kendisi ile çalıştığım süre zarfında kamuyu zarara uğrattığını düşünüyorum. bu konu ile ilgili belgeleri savcılığa teslim edeceğim. Ameliyatların bazılarında fazla para yatırılması için hastane asıl kodları kapatmıştı. C. F. Hoca hastane hastalarının paralarını alıyordu. Kliniğin bütün sarf malzemesi galoş, market ve peçete hariç her şey hastaneden geliyordu. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ait ameliyat malzemeleri özel bir hastaneye götürülüp kullanılıyordu. Hastalar estetik ameliyat olduğu halde hastanedeki ameliyat raporları farklı yazılıyordu.”