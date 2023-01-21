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Anasayfa / Gündem / Turgut Özal Tıp Merkezi gıda ürünleri satın alacak

Turgut Özal Tıp Merkezi gıda ürünleri satın alacak

Turgut Özal Tıp Merkezi gıda ürünleri satın alacak
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Mutfak Ünitesi 4 Kalem (Peynir-Tereyağı) Gıda Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İlanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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