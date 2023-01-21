Turgut Özal Tıp Merkezi gıda ürünleri satın alacak

Mutfak Ünitesi 4 Kalem (Peynir-Tereyağı) Gıda Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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