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Anasayfa / Asayiş / Tur kazasında ölen Yasemin Özkan son yolculuğuna uğurlandı

Tur kazasında ölen Yasemin Özkan son yolculuğuna uğurlandı

tur kazasında ölen yasemin özkan son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir’den Kapadokya gezisine giderken tur otobüsünün Konya-Aksaray karayolunda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan Yasemin Özkan, İzmir’in Menemen ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’den Kapadokya’ya geziye gidenleri taşıyan tur otobüsü, dün Konya-Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 2’si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu otobüste 6 kişi hayatını kaybederken, 1’si ağır 41 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Yasemin Özkan için İzmir’in Menemen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Özkan, Mahkeme Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Törende Özkan’ın eşi Erman, oğlu Çınar Özkan, ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Özkan’dan geriye ise kazada yaralanan eşi Erman Özkan ve arkadaşları ile otobüste çekildiği fotoğraf kaldı.

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