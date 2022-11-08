Tur biletini Uşakspor kaptı!

Spor Toto 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor Türkiye Kupasına veda etti. Yağmurun etkisiyle ıslak zeminde oynanan kupa maçında sahasında Uşakspor’u konuk eden sarı kırmızılılar bir topunun direkten döndüğü ve net gol pozisyonlarından yararlanamadığı karşılaşmadan rakibine tek golle boyun eğdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında 2. Lig temsilcisi Uşakspor’u konuk etti. Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İlker Yasin Avcı, Vedat Demir ve Ali Uğurtan Demirtaş hakem üçlüsü yönetti. Uşakspor, mücadelenin 28’inci dakikasında İbrahim Demir’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımın birer topu direkten dönerken, mücadele 1-0 Uşakspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 3.Tur’da katıldığı kupaya 4.Tur’da veda etti.

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 28: Sefer Kanıtemiz sağdan getirdiği topu içeriye yolladı, kale önünde İbrahim Demir, rahatlıkla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 38: Cengizhan’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İbrahim soluna iyi uzandı ve direk dibinde topa müdahale ederek, gole izin vermedi.

Dakika 42: Ömer Faruk Canbirdi, ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi denedi top, kaleci Ahmet’te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Uşakspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dakika 50: Barış Başdaş’ın soldan ortasında Donsah iyi yükseldi ve kafayı vurdu top, kaleci İbrahim’in kucağına gitti.

Dakika 53: Aly Malle ceza sahası dışından sert vurdu kaleci İbrahim topu kontrol etti.

Dakika 56: Cengizhan Akgün ceza sahasına girdi vuruşunu yaptı, direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Dakika 58: Cengizhan’ın sağdan kullandığı korner atışında Yakup Alkan arka direkte kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 59: Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet ile Uşakspor’un forvet oyuncusu İbrahim çarpıştı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sefer Kanıtemiz boş kaleye vurdu top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Dakika 71: Aly Malle’nin pasında Nuri Fatih Aydın vurdu defans topu çizgiden çıkarttı.

Dakika 84: Uşakspor’da Sefer Kanıtemiz’in uzaktan şutunda kaleci Ahmet Oytun Özdoğan son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Korner atışında sonuç yok.

Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak 5 dakika ilave edildi.

Dakika 90+2: Cengizhan Akgün kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Cengizhan’ın şutunda kaleci İbrahim Bağcı topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-0 Uşakspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

YENİ MALATYASPOR: 1.Ahmet Eyüp Türkaslan (Dk.65 Ahmet Oytun Özdoğan), 27.Erşan Yaşa, 22.Barış Başdaş, 2.Yiğit Ulaş, 88.Berat Yaman, 13.Godfred Donsah, 66.Jospin Nshimirimana (Dk.46 Mert Miraç Altıntaş), 7.Doğukan Emeksiz (Dk.46 Aly Malle), 10.Nuri Fatih Aydın (Dk.79 Hüseyin Ekici), 20.Cengizhan Akgün, 9.Yakup Alkan (Dk.73 Enes Savucu)

YEDEKLER: 21.Ahmet Oytun Özdoğan, 4.Alperen Arslan, 5.Arda Hilmi Şengül, 11.Aly Malle, 17.Hüseyin Ekici, 18.Enes Savucu, 54.Atakan Müjde, 55.Emircan Bayrakdar, 77.Mert Miraç Altıntaş, 85.Kerem Altunışık

TEKNİK SORUMLU: Hasan Özer

UŞAKSPOR: 74.İbrahim Bağcı, 22.Murat Şenel, 5.Sezer Gündüz, 37.Sefa Kahraman, 88.Barkın Yiğit (Dk.77 Oğulcan İnanç), 66.İbrahim Çağrı Oğuz, 64.Resul Türkkalesi, 19.Sefer Kanıtemiz, 21.Alperen Kahraman (Dk.68 Yavuz Alemdar), 42.Ömer Faruk Canbirdi, 23.İbrahim Demir (Dk.90 Doğan Çamlı)

YEDEKLER: 96.Emir Ali Demlikoğlu, 2.Doğan Çamlı, 6.Oğulcan İnanç, 3.Yener Berke Güner, 11.Yavuz Alemdar, 39.Cenk Alptekin

TEKNİK SORUMLU: Recep Yazıcı

GOL: Dk.28 İbrahim Demir (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Alperen Kahraman, Ömer Faruk Canbirdi, İbrahim Çağrı Oğuz (Uşakspor)