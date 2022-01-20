DOLAR

13,3733$%-0.47

EURO

15,2064%-0.37

STERLİN

18,3028£%-0.1

GRAM ALTIN

793,24%-0,30

ÇEYREK ALTIN

1.287,00%-0,61

BİTCOİN

581257฿%3.28597

İmsak Vakti a 06:08
Malatya AZ BULUTLU -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Tunuvadan dönen öğrencilerin servisi devrildi: 11 yaralı

Tunuvadan dönen öğrencilerin servisi devrildi: 11 yaralı

tunuvadan dönen öğrencilerin servisi devrildi: 11 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, basketbol turnuvasından dönen öğrencilerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 11 sporcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Siirt’teki basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan S.K. idaresindeki 26 AEC 761 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, araç içerisindeki 10 öğrenci ve bir öğretmen yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İterek otomobil çaldılar

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.