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Anasayfa / Asayiş / Tunceli’de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu

Tunceli’de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu

tunceli’de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı köyünde ağaçtan düşen bir şahıs yaralandı. Yoğun kar yağışının altında UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı vatandaşı hastaneye götürmek için seferber oldu. Yoğun uğraşların ardından ekiplerce alınan yaralı vatandaş, hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı vatandaşın yakınları tüm ekiplere teşekkür etti.

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