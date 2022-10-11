TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR

Ülkemizin çokça çözülmemiş sorunu vardır. Her gün yüzlerce sorunun bizi bunalttığını söyleriz. Çözmeyi değil yakınmayı tercih ederiz. Bir süre sonra sorunla yaşamaya alışırız ve yakınmayı bırakarak durumu normal görmeye başlarız.

Sorunların asla çözülemeyeceği yönünde aklımızı koruma altına alarak rahatlama yolunu seçeriz. Aslında çözüm metotlarını öğrenebiliriz ve kullanarak sorunlarımızı çözebiliriz. Rahatını bozmamak adına toplumumuz sorunlarını çözmek yerine, sorunla birlikte yaşamayı tercih etmektedir.

Toplumumuzun sorunlara yaklaşımı genelde şöyledir;

1.Sorunları kabul ederek onlarla birlikte yaşama yolunu seçmek,

2.Sorunların varlığını inkâr etmek,

3.Sorunu başkalarının çözmesi gerektiğine inanmak,

4.Sorunları kendi adaletiyle çözmek,

5.Sorunlardan sadece şikayetçi olmak,

6.Sorunlarını başkasının sorunu haline getirmek,

7.Soruna geçici çözümler bulmak.

Sorunlar kabullenip onlarla yaşamaya alışılmaktadır. Bu sonuç daha çok sorun çözme yeteneğinin düşüklüğü ile açılanabilir. Otoriter aile yapısı, ailenin gereksiz korumacılığı, bilgisizlik, ekonomik sebepler, beceriksizlik, bedensel yetersizlikler, otoriter eğitim kurumları, umursamamak, otoriter iş ortamları, işitme veya görme engelleri, çocuklara veya gençlere gerçekçi olmayan hedefler verilmesi, olumsuz görüşlerin kabullenilmesi, yeterli gücün olmayışı, geleneklerin sınırlayıcılığı, devletin bireye üstünlüğü ve dinsel sebeplerle sorunlar kabullenilip onlarla birlikte yaşanılmaya başlanılmaktadır.

Sorunları çözmek için, o sorunları oluşturan nedenleri bulup ortadan kaldırmak gerekir. Eğer sorun tek bir kişi ile çözülmüyorsa, soruna muhatap olanların birlikteliği ile de sorunlar çözülebilir.

Soruna dar açıdan bakıldığında, mevcut sorunların çözülmediği ve üstüne yenilerinin eklendiğini görmekteyiz.

Sıkıntıların yapay olarak giderilmesi sorunun gizlice büyümesi anlamına gelmektedir.

Sorunun ülke genelinde çözülmesi için toplumun bütününün sorun çözme kabiliyetinin artırılması gerekiyor. Bu sebeple sorun çözme kabiliyetinin artırılması amacıyla ilk önce gençlerle ilgilenilmelidir. Gençleri takiben idare mekanizmalarında olanlar eğitilmelidir. Daha sonra da medya kullanılarak politikacılara sorun çözme yeteneği kazandırılmalıdır. Eğer politikacılar sorun çöme yeteneğine sahip olamamışlarsa halk seçim zamanlarında onları cezalandırmalıdır.