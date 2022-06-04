“TÜİK verileri halı altına süpürmeye başladı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Ağbaba; “TÜİK’e göre ülkede her şeye zam gelirken adeta bir tek enflasyona zam gelmiyor. Gelecek ay memur ve emekli zamları belli olacakken TÜİK şimdiden verileri halı altına süpürmeye başladı” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa, “TÜİK Mayıs ayı aylık enflasyonunda ki artışı sadece yüzde 2,98 olarak açıklarken, 5 aylık enflasyon artışını ise yüzde 35 olarak açıkladı. Gelecek ay açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. TÜİK verileri şimdiden sümen altı ederek memur ve emekli zamlarını adeta gasp etmeye başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Ağbaba açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanırken, TÜİK kendince yapılan zamları görmemezlikten geliyor. TÜİK adeta kör taklidi yaparak milyonlarca yurttaşın emeğini ve alın terini yok saymaya devam ediyor.

Bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG aylık enflasyon artışını yüzde 5,4 yıllık enflasyon artışını ise yüzde 160 olarak açıklıyor. Türk –İş verilerine göre enflasyonda bir yıllık artış yüzde 107.TÜİK’e göre yıllık enflasyon artışı ise sadece yüzde 73,50.ENAG enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasında ki fark 86,5 puan.

Halkın hissettiği yıllık enflasyon artışı ile TÜİK yıllık enflasyon artışı arasında 86 puanlık fark varken, TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon adeta milyonlarca vatandaşla alay etmek demektir.

Mayıs ayında ülkede 7’den 70’e her şeye zam gelirken, TÜİK aylık enflasyon artışını sadece yüzde 2,98, yıllık enflasyon artışını ise yüzde 73,50 olarak açıklıyor. TÜİK’e göre ülkede her şeye zam gelirken adeta bir tek enflasyona zam gelmiyor. Gelecek ay memur ve emekli zamları belli olacakken TÜİK şimdiden verileri halı altına süpürmeye başladı.

TÜİK’in kılı kırk yararak çarpıttığı verilerde dahi enflasyonda ki yıllık rekor artışı gizlenemiyor. AKP, yıllık enflasyonda sadece kendi bulunduğu dönemde değil kendinden önceki yılların rekorunu da kırmaya başladı. AKP ülkeyi yüksek enflasyonda ‘’kayıp yıllar’’ dediği 90 yıllara götürmeye başardı. Kasım 1998 yıllık enflasyon artışı yüzde 72,8 olarak kayıtlara geçmişti. Mayıs 2022 enflasyonu yüzde 73,50 ile Kasım 1998’den sonra en yüksek seviyeyi gördü. AKP ülkeyi yüksek enflasyonda 24 yıl geriye götürmüş oldu.” (Bülten)