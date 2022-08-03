TÜİK ’ten çocukların karıştığı olay istatistiği

Çocukların karıştığı olay sayısı 2021 yılında 499 bin 319 oldu.

TÜİK ( Türkiye İstatistik Kurumu) güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 10,8 oranında artarak 499 bin 319 olduğunu açıkladı.

Bu olaylarda çocukların 207 bin 999’u mağdur olarak, 132 bin 943’ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla) işlem gördü. 70 bin 905’i bilgisine başvurma amacıyla, 67 bin 518’i kabahat işlediği iddiasıyla, 19 bin 277’si kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 677’si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

ÇOCUKLARIN %36,6’SI YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 132 bin 943’ü suça sürüklenme nedeni ile gerçekleştiği belirtilirken, bu çocukların yüzde 36,6’sına yaralama, yüzde 27,2’sine hırsızlık, yüzde 5,1’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,3’üne tehdit, yüzde 3,8’ine ise cinsel suçlar suçları isnat edildi.

ÇOCUKLARIN %41,7’Sİ MAĞDUR ÇOCUKLAR

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 207 bin 999 çocuğun yüzde 89,4’ünü suç mağduru, yüzde 10,6’sını takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 186 bin 14 çocuğun yüzde 57,4’ü yaralama, yüzde 13,1’i cinsel suçlar, yüzde 12,4’ü aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,5’i tehdit, yüzde 12,6’sı bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden dolayı mağdur olduğu belirtildi. (Bülten)