“TÜİK rakamlarına halk inanmıyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ve parti yönetimi basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Canbay’ın hedefinde TÜİK ve enflasyon rakamları vardı.

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde Malatya İl Başkanlığı’na atanan Mustafa Canbay, görevi devraldıkları andan itibaren hızlıca alanında uzman bir ekip oluşturma gayretine girdiklerini söyledi. Ayrıca Canbay, başkanlık divanını ve yönetim kurulunu oluşturup, Malatya’nın problemlerine ve çözümlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

“GERÇEK OLMADIĞINI HALKIMIZ BİLİYOR”

Ülkemizin ciddi sıkıntı ve imtihanlardan geçtiğini vurgulayan Canbay, TÜİK verilerinin de asılsız olduğunu ileri sürdü. Canbay, “TÜİK enflasyon yüzde 19 diyor. Oysa gerçeğin böyle olmadığını halkımız biliyor, yaşıyor. Halkımızın yüzde 93’ü ise enflasyonun TÜİK’in açıkladığından çok daha fazla olduğunu söylüyor. AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımız arasında dahi bu oran yüzde 90 iken, MHP’ye oy veren vatandaşlarımız arasında da bu oran yüzde 95’e ulaşıyor. Faturalardaki vergi konusunu bir kez daha yineleyerek asgari ücretlilerden alınan gelir vergisinin de yeniden ele alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yapılacak zamlar konusunda TÜİK rakamları düşünülerek değil, yüzde 40 civarında enflasyon olduğunu düşünerek hareket edilmesi gerekmektedir. Ne yapılacak? Tekrar söylüyorum, yolsuzluklar kalkacak, israf bütünü ile önlenecek. Bunun arkasından da israf dediğimiz zaman elzem olmayan tüm yatırımlardan vazgeçilecek. Buradan ortaya çıkan kaynak vatandaşın cebine aktarılacak, böylelikle piyasa canlanacak, yeni yatırımlar yapılacak, yeni istihdam alanları açılacaktır” dedi.

Canbay, Malatya’daki üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, “Bir çiftçi kenti olan Malatya’mızda kayısı üreticilerimizin, besicilerimizin ve diğer tarım üreticilerimizin çektiği sıkıntılar hepimizce malum, tüm Türkiye’deki çiftçilerimizde olduğu gibi, yem, tohum, gübre zirai ilaçlar fiyatları tavan yapmış durumda, alım gücü düşmüş üretim ve mahsulü satmak da artık zorlaşmış durumda. Çiftçimiz tarlasını besisini işletmeye güç yettiremediğinden bırakıp kente göç ediyor. Topraklarımız, iklimimiz, sahip olduğumuz bitkisel çeşitlilik, su potansiyelimiz ve yetişmiş insan faktörümüz en büyük güç kaynağımızdır. Malatya’mızda gün geçtikçe büyüyen bir sanayileşme söz konusu, bunu Malatya’mız adına umut verici bir gelişme olarak görüyor ve daha ileri adımlar ile desteklenmesini tavsiye ediyoruz. Başta organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri olmak üzere alt yapı tesislerine önem verilerek yaygınlaştırılmalıdır. Böylece üretim, istihdam ve ihracat artırılacaktır” diyerek gerekli çalışmaları başlattıklarını açıkladı.