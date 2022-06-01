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TÜİK 50 Sözleşmeli Personel Alıyor

TÜİK 50 Sözleşmeli Personel Alıyor
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Aksoğan Tur
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TÜİK 50 Sözleşmeli Personel Alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 50 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonun 4 (dört) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre tabloda dağılımı gösterilen şekilde 50 (elli) Sözleşmeli Personel (Anketör) alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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